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    • 08.03.2021 06:48
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden 5 il için yoğun kar uyarısı! 8 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, 5 ile yoğun kar uyarısı yapılırken 'in iç kesimleri ile 'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Öte yandan Marmara ve Batı Karadeniz’de zirai faaliyetlerin devam ettiği yerlerde hafif zirai don riskine karşı üreticilere uyarı yapıldı. Peki, İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu.

    Meteorolojiden 5 il için yoğun kar uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Adıyaman çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Bingöl ve Muş'un yüksekleri, Ağrı ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güney ve doğusunda yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

    HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Bingöl ve Muş'un yüksekleri, Ağrı ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güney ve doğusunda yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

    ZİRAİ DON UYARISI: Sabah saatlerinde, Marmara ve Batı Karadeniz'de zirai faaliyetlerin devam ettiği yerlerde hafif zirai don riski beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ °C, 11°C
    Parçalı bulutlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 11°C
    Parçalı bulutlu

    DENİZLİ °C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    İZMİR °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    ANTALYA °C, 19°C
    Parçalı bulutlu

    HATAY °C, 17°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 13°C
    Parçalı bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

        ANKARA °C, 9°C
        Parçalı bulutlu

        ÇANKIRI °C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 10°C
        Parçalı bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 8°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

        BOLU °C, 10°C
        Parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 13°C
        Parçalı bulutlu

        KASTAMONU °C, 8°C
        Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 9°C
        Parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        AMASYA °C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        RİZE °C, 6°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 8°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON °C, 7°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadaryağmur ve sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bingöl ve Muş'un yüksekleri, Ağrı ve Kars çevreleri ile Erzurum'un güney ve doğusunda yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        ERZURUM °C, 1°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

        HAKKARİ °C, 5°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        KARS °C, 0°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

        VAN °C, 7°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve Adıyaman çevreleri ile ilk saatlerde Kilis çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

            GAZİANTEP °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            SİİRT °C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

            ŞANLIURFA °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

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