Suç dünyasındaki kod adı Gölge... 10 yaşında tam 504 suç dosyası var. O bir yankesici... Hakkında "Suç sayacı taktırmış" yorumları yapılan B.G., İstanbul sokaklarında sayısız suç işledi. Sabah'ın haberine göre; hukukçulara göre; cezai sorumluluğu bulunmadığı için yargılanamıyor, her gözaltı işleminden sonra serbest kalıyor ve Türk Ceza Kanunu'na göre 12 yaşından sonra da geçmiş suçlarından ötürü yargılanamayacak. 'Gölge' kurbanlarının özellikle kadınlar arasından seçiyor ve bakın son dakika görüntülerine göre bunu nasıl yapıyor...
KURBANLARINI KADINLARDAN SEÇİYOR
"Çocuğu" izlenimi verebilmek ve dikkat çekmemek için özellikle kadınları hedef seçiyor. Arkalarından yürüyor ve çantalarından cep telefonları ile cüzdanlarını sessizce çalıyor. İşte çeteler tarafından kullanıldığı da iddia edilen "Suça Sürüklenen Çocuk" B.G.'nin suç dolu yaşamı...
504 DOSYADA ADI VAR
B.G., İstanbul'un neredeyse her ilçesinde suç işlemiş ve henüz 10 yaşında bir yankesici... Tam 504 suç dosyasında ismi geçiyor. Namı öylesine ilerlemiş ki; onun için "Suç sayacı taktırmış" yorumları yapılıyor. B.G., hukuk dilinde bir Suça Sürüklenen Çocuk...