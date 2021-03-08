ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NDAN KAÇTI

İstanbul Polisi tarafından defalarca yakalanan fakat yaşı gereği cezai sorumluluğu olmadığı ve hukuken yargılanamayacağı için serbest bırakılan B.G. defalarca gözlem altına alındı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Yurdu'na da yerleştirildi. Kaçarak suç dünyasına geri dönüş yaptı.

Çocuk Esirgeme Kurumu'na konuldu fakat yine kaçtı ve suç işlemesinin önüne bir türlü geçilemedi. Ailesi cezaevine olduğu için geçmişte; Tunceli'deki Çocuk Esirgeme Kurumu'na bile yerleştirildi.

Oradan da firar ederek yine İstanbul'a döndü. Şikayetçi olan mağdurlarla birlikte 504 suç dosyasında adı geçen B.G.'nin, polise şikayetçi olmayan mağdurlar da göz önünde bulundurulduğunda binlerce suça karıştığı belirtiliyor.