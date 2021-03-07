Polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmek istenen Ferhat Y., taksi şoförü olduğunu ileri sürdüğü babasını çağırarak yardım istedi. Babası gelmeden karakola gitmeyeceğini söyleyen Ferhat Y. direnmeye devam etti. Ferhat Y. polise direndiği sırada, "Millet uyuşturucu satıyor, fuhuş yapıyor. Sen gelmişsin, ben ters yönde gidiyorum diye beni durdurdun. Uyuşturucu mu satıyorum, fuhuş mu yapıyorum? Ben terörist değilim, bana yaptığınızı teröriste yapamazsınız" diyerek çıkıştı.