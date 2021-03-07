Cezaevinden çıktı 18 bin TL'lik hibe ile hayatı değişti!

Denizli'de yaşayan Mükerrem Güleç (50), kadın butik işletmeciliği yaparken ticari nedenlerden dolayı 2009 yılında ceza evine girdi. Tahliye olmasında kısa süre önce kendilerini bilgilendirmek üzere ceza evine gelen sosyologların yönlendirmesi ile bir çocuk annesi Güleç, tahliye olduktan sonra İŞKUR şubesine giderek bilgi aldı.
8 yıl mahkumiyet yaşayan Güleç, Adalet Bakanlığının başlattığı Denetim Serbestlik uygulamaları kapsamında Mahkumları Topluma Kazandırma Projesi ile kadın girişimcilere verilen destekten faydalandı. Aldığı 18 bin TL'lik hibe ile solucan gübresi üretimine başlayan Güleç, 100 metrekarelik tesisi kısa süre içerisinde 500 metrekare alana çıkartarak istihdam sağlamaya başladı.
Solucan gübresini ilk olarak ceza evinde duyduğunu belirten Mükerrem Güleç, "8 yıl içeride kaldıktan sonra dışarıya çıkıyorsunuz ve hiçbir şey ilmiyorsunuz. Ben cezaevine girdiğimde tuşlu telefonlar vardı. Çıktığımda dokunmatikler vardı onları da kullanmayı bilmiyordum. Denizli İŞKUR'a başvurdum. Müdür bir proje hazırlamamı ve kendilerine sunmamı daha sonra ise yapacağım iş ile ilgili bilgilendirme yapılmasını söyledi. Bu arada da araştırma yaptım. İçeride gazeteler ve dergiler geliyordu bize. Solucan gübresini ilk cezaevinde duydum. Gübredeki başarılı olan kadınlarımızı ve iş insanlarını gördüm" dedi.