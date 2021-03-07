Cezaevinden çıktı 18 bin TL'lik hibe ile hayatı değişti!

"HEDEFİM ESKİ HÜKÜMLÜLERİ İSTİHDAM ETMEK"

Hedefinin eski kadın hükümlüleri istihdam etmek olduğunu belirten Güleç, "Cezaevinde bir gün önceniz veya sonranız yoktur, sadece o an yaşarsınız. Tabi ki de hayal ediyorsunuz insansınız sonuçta. Ama çaresizliğin bittiği bir yerdesiniz orada. Acabalar güzel sonuçlar verdi. Niyetim ve amacım Allah nasip ederse hükümlüleri istihdam edebileceğim daha büyük iş yeri ve kapasitesi büyük. Ne kadar eski hükümlü varsa hepsine istihdam sağlayacak şekilde işletme kurmayı hedefliyorum. Yaklaşık yıllık ciromuz 150 ile 200 bin arası. Kadınlarımıza yıkılmasınlar ve kadına şiddete hayır diyorum. Bana ulaşmalarını o kadar çok istiyorum ki görüşmek istiyorum onlarla. Kadın bir anadır, kadın candır ve olduğu yerde her şey vardır" diye konuştu.