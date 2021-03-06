İstanbul'da hareketli gece! Uzun namlulu silahlarla taradılar





İŞ YERİ SAHİBİ BÖLGEDE SÜREKLİ SALDIRI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Polis ekiplerinin inceleme yaptığı sırada iş yeri sahibi de olay yerine geldi. Bölgede sürekli bu tarz saldırılar olduğunu söyleyen iş yeri sahibi, "Bunlar terörist değil mi? Karakolun 2 sokak aşağısında saldırıya uğruyoruz. Gelin ağabey sıkıntı yok. Adam keleşle giriyorsa siz muhabirsiniz sizde girin. Bu sadece bize değil, Su dükkanını taradılar, öbür dükkanı taradılar, burada dün iki tane daha dükkan taradılar. Yedi yirmi dört burayı tarıyorlar, burada insanlar yaşıyor" dedi.