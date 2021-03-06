İstanbul'da hareketli gece! Uzun namlulu silahlarla taradılar

Kağıthane'de uzun namlulu silahlarla iş yerine ateş açan saldırganlar, polisin dur ihtarına da uymayarak kaçtı.
Yaşanan kovalamacanın ardından kaza yapan araçtan inen çelik yelekli ve uzun namlulu silahlı saldırganlar yaya olarak kaçmaya çalışırken kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olay saat 03.30 sıralarında Çağlayan Mahallesi Park Sokak'taki 5 katlı binada bulunan, bekar ve öğrencilere kiralanan bir apartta meydana geldi. İddiaya göre, 35 ADN 531 plakalı otomobille sokağa gelen kişi yada kişiler, uzun namlulu silahlarla apart dairelerin bulunduğu binaya ateş açtı. Binanın bazı camları isabet alırken saldırganlar olay yerine geldikleri otomobille kaçtı.
DUR İHTARINA UYMAYAN SALDIRGANLAR KAZA YAPTI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede yapılan çalışmada saldırıyı gerçekleştirenlerin içinde bulunduğu otomobil polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından, 34 ADN 531 plakalı otomobil Merkez Mahallesi Kemerburgaz Caddesi'nden Osman Paşa Caddesi'ne dönmek isterken orta refüje çıktı. Araçtan inen saldırganları olay yerinden yaya olarak kaçtı.