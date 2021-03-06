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    'da 25 yaşındaki ye Ayça Kara'nın sokakta cesedi bulundu (Yaşam haberleri)

    'da otizmli çocuklara eğitim veren 25 yaşındaki ye Ayça Kara'nın sokakta cesedi bulundu. Polis ve sağlık ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze morguna kaldırıldı. İlk inceleme sonucu, genç öğretmenin balkondan atlayarak intihar ettiği kaydedildi. Seniye Ayça Kara'nın ölümüyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Haberi alarak olay yerine gelen arkadaşı , "Arkadaşımla beraber oturuyordu. Psikolojisi çok bozuktu, ilaç kullanıyordu ama bilemiyorum” dedi.

    Öğretmenin sır ölümü

    Üsküdar'da otizmli çocuklara eğitim veren 25 yaşındaki Seniye Ayça Kara'nın sokakta cesedi bulundu. Polis ve sağlık ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk inceleme sonucu, genç öğretmenin balkondan atlayarak intihar ettiği kaydedildi. Seniye Ayça Kara'nın ölümüyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Haberi alarak olay yerine gelen arkadaşı Leyla Sucu, "Arkadaşımla beraber oturuyordu. Psikolojisi çok bozuktu, ilaç kullanıyordu ama bilemiyorum" dedi.

    TACİZ İNFAZI
    Antalya     Finike'de Y.K. (59), kızını taciz etmekle suçladığı Hüsnü Ünal (44) ile tartıştı. K. yanında getirdiği av tüfeğiyle 3 çocuk babasına 5 el ateş edip kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Hüsnü Ünal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Y.K. ise kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. K., "Kızımı sürekli taciz ediyordu. Artık bunu yapamayacak" dedi.

    DOĞRU SÖZE NE DENİR!
    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün ilginç bir açıklama yaptı. Stoltenberg, Avrupa Birliği'nin Avrupa'yı savunabilecek durumda olmadığını ve Avrupa'yı ABD, Türkiye ve İngiltere gibi AB üyesi olmayan devletlerin koruduğunu söyledi. Stoltenberg'in Türkiye'yi öven sözleri Washington'ı rahatsız etti.

        ABD'DE ŞOV SÜRÜYOR
        ABD'nin son proje çocuğuna destek sürüyor. İklim değişikliği konusundaki açıklamaları ile gündeme yerleşen iklim aktivisti Greta Thunberg'in adı mikroskobik bir canlıya verildi. Bilim insanları, genç aktivistin adını daha önce de yeni keşfedilen başka türden canlılara vermişti. ABD'de Thunberg'e eleştiri artmaya başladı.

        EŞİNİ VURDU İNTİHAR ETTİ
        Güngören'de dün öğle saatlerinde acı bir olay yaşandı. Eşi E. A.'nın tekstil atölyesine giden K. A., barışmak istediğini söyledi. 46 yaşındaki K. A. silahla eşini vurdu. Eşini ağır yaralayan K.A. daha sonra aynı silahla intihar etti. K.A.'nın cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen K.A.'nın çevresine, "Eğer benimle barışmazsa acımam öldürürüm" dediği iddia edildi.

        GÖKTAŞI YAĞMURU
        Çorum'da çiftçinin bulduğu göktaşını ABD'den bir alıcıya 180 bin dolara satmak için anlaşmasının ardından bir haber de Tokat'tan geldi. Evli ve 3 çocuk babası Nurullah Afacan, 70 kiloluk taş buldu. 17 farklı elementli taşın, göktaşı olduğu tespit edildi. Afacan, 180 bin dolar teklif ettiklerini ancak 200 bin dolar istediğini söyledi.

            O HIRSIZA 15 YIL
            İstanbul'da             Ali Volkan Çamur (32), Maltepe-Kadıköy arasında sefer yapan park halindeki İETT otobüsünü çalarak tur attıktan sonra Beyoğlu'na bıraktı. Çamur hakkında "Gece vakti haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

            YAPTIKLARI İŞ KORKUTUYOR
            Antalya Uncalı Kent Mezarlığı'nda görev yapan 11 kadın gassal (ölü yıkayıcı), yılda 10 bine yakın cenaze yıkayıp, temizleyerek kefenledi. İşlerini severek yaptıklarını söyleyen İlknur Özkalp, yanık ve kazaların kendilerini zorladığını ifade etti: En zorlandığım yıkamalar bebekler. 3-4 yıl yıkayamadım.

            EKMEK PARASI
            Çorum'da dilencilere yönelik çalışma başlatıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu dilenciler, yakalandı. İncelemede, ekmeklerin aralarına paraların gizlendiği tespit edildi. 10 kişiye idari para cezası uygulandı. Manisa'da ise dilencilik yapan kişinin üzerinde yapılan aramada yüklü miktarda para bulundu. Denizli'den geldiği ve isminin R.Ç. olduğu öğrenilen konuşma ve işitme engelli şahsın üzerinden toplam 14 bin 135 TL çıktı.

                YAŞ KÜÇÜK OYUN BÜYÜK
                Milyonlarca                 oyuncu tarafından çevrimiçi şekilde oynanan Fortnite, 8 yaşındaki ABD'li Josep Deen'i şimdiden zengin etti. E-Spor organizasyonu Team 33 ile sözleşme imzalayan Deen, 33 bin dolar (246 bin lira) kazandı. Kaliforniyalı genç oyuncu, yüksek hızlı bilgisayar sistemini almak için Team 33'ün genel merkezini ziyaret etti. Deen, "Kontrat teklifi geldiğinde harika hissettim. Profesyonel bir oyuncu olmayı hep düşünüyordum. Ancak Team 33 gelene kadar kimse beni ciddiye almadı" dedi.

                BİR TALİHLİYE 247 BİN LİRA
                10 bilen bir kişi, 247 bin 802 lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 846'şar lira, 8 bilenler 215'er lira, 7 bilenler 45'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.
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                Haberler Yaşam Üsküdar'da 25 yaşındaki Seniye Ayça Kara'nın sokakta cesedi bulundu (Yaşam haberleri)
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