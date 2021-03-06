Üsküdar'da otizmli çocuklara eğitim veren 25 yaşındaki Seniye Ayça Kara'nın sokakta cesedi bulundu. Polis ve sağlık ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İlk inceleme sonucu, genç öğretmenin balkondan atlayarak intihar ettiği kaydedildi. Seniye Ayça Kara'nın ölümüyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Haberi alarak olay yerine gelen arkadaşı Leyla Sucu, "Arkadaşımla beraber oturuyordu. Psikolojisi çok bozuktu, ilaç kullanıyordu ama bilemiyorum" dedi.
TACİZ İNFAZI
Antalya Finike'de Y.K. (59), kızını taciz etmekle suçladığı Hüsnü Ünal (44) ile tartıştı. K. yanında getirdiği av tüfeğiyle 3 çocuk babasına 5 el ateş edip kaçtı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Hüsnü Ünal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Y.K. ise kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. K., "Kızımı sürekli taciz ediyordu. Artık bunu yapamayacak" dedi.
DOĞRU SÖZE NE DENİR!
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün ilginç bir açıklama yaptı. Stoltenberg, Avrupa Birliği'nin Avrupa'yı savunabilecek durumda olmadığını ve Avrupa'yı ABD, Türkiye ve İngiltere gibi AB üyesi olmayan devletlerin koruduğunu söyledi. Stoltenberg'in Türkiye'yi öven sözleri Washington'ı rahatsız etti.