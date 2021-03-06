YAŞ KÜÇÜK OYUN BÜYÜK

Milyonlarca oyuncu tarafından çevrimiçi şekilde oynanan Fortnite, 8 yaşındaki ABD'li Josep Deen'i şimdiden zengin etti. E-Spor organizasyonu Team 33 ile sözleşme imzalayan Deen, 33 bin dolar (246 bin lira) kazandı. Kaliforniyalı genç oyuncu, yüksek hızlı bilgisayar sistemini almak için Team 33'ün genel merkezini ziyaret etti. Deen, "Kontrat teklifi geldiğinde harika hissettim. Profesyonel bir oyuncu olmayı hep düşünüyordum. Ancak Team 33 gelene kadar kimse beni ciddiye almadı" dedi.

BİR TALİHLİYE 247 BİN LİRA

10 bilen bir kişi, 247 bin 802 lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 846'şar lira, 8 bilenler 215'er lira, 7 bilenler 45'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.