Meteoroloji uyardı: Yağışlı havalar geri dönüyor!

Son günlerde yüzünü gösteren güneş yerini yine yağışlı havalara bırakacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre Marmara ve Ege Bölgesi'nde yağışlı havalar geri dönüyor. Cumartesi günü etkisini göstermesi beklenen yağış sonrası pazar günü yeni bir soğuk hava dalgasıyla bölge, 2 ile 8 derece arasında soğuyacak.
2 İLA 8 DERECE AZALACAK
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.
MARMARA'DA SICAKLIK DÜŞÜYOR
Marmara Bölgesi'nde Cumartesi günü itibariyle yağışlı havanın etkisiyle sıcaklık düşecek. Pazar günü de da kapalı ve daha soğuk bir gün bekleniyor.