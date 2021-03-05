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    • 06.03.2021 01:29
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    Meteoroloji uyardı: Yağışlı havalar geri dönüyor! |

    Son günlerde yüzünü gösteren güneş yerini yine yağışlı havalara bırakacak. tarafından yapılan uyarıya göre ve 'nde yağışlı havalar geri dönüyor. Cumartesi günü etkisini göstermesi beklenen yağış sonrası pazar günü yeni bir soğuk hava dalgasıyla bölge, 2 ile 8 derece arasında soğuyacak. İşte 5 günlük hava durumu...

    Yağışlı havalar geri dönüyor!

    Son günlerde yüzünü gösteren güneş yerini yine yağışlı havalara bırakacak.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre Marmara ve Ege Bölgesi'nde yağışlı havalar geri dönüyor. Cumartesi günü etkisini göstermesi beklenen yağış sonrası pazar günü yeni bir soğuk hava dalgasıyla bölge, 2 ile 8 derece arasında soğuyacak.

    2 İLA 8 DERECE AZALACAK
    Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

    MARMARA'DA SICAKLIK DÜŞÜYOR
    Marmara Bölgesi'nde Cumartesi günü itibariyle yağışlı havanın etkisiyle sıcaklık düşecek. Pazar günü de da kapalı ve daha soğuk bir gün bekleniyor.

        YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞACAK
        İç Anadolu Bölgesi ise bulutlanıyor. Kayseri ılık 17, Eskişehir 12 derece. Pazar günü ise havanın 7 derece birden soğuması; Yozgat ve Sivas'ın yükseklerine kar getirmesi bekleniyor.

        YAĞIŞIN ARDINDAN POYRAZ
        Ege Bölgesi'nde Manisa, Kütahya çevresinde yağış var. Bodrum bulutlu 17, Denizli 16, Afyon 11 derece. Pazar günü rüzgar poyraz yönünden çok sert ve soğuk eseceği tahmin ediliyor.

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