Meteoroloji uyardı: Yağışlı havalar geri dönüyor!

YÜKSEK KESİMLERE KAR YAĞACAK

İç Anadolu Bölgesi ise bulutlanıyor. Kayseri ılık 17, Eskişehir 12 derece. Pazar günü ise havanın 7 derece birden soğuması; Yozgat ve Sivas'ın yükseklerine kar getirmesi bekleniyor.

YAĞIŞIN ARDINDAN POYRAZ

Ege Bölgesi'nde Manisa, Kütahya çevresinde yağış var. Bodrum bulutlu 17, Denizli 16, Afyon 11 derece. Pazar günü rüzgar poyraz yönünden çok sert ve soğuk eseceği tahmin ediliyor.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA RAPORU

6 MART CUMARTESİ HAVA DURUMU