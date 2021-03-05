İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Koçer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

'KIRMIZI AYAKKABILI KATİL' OLARAK BİLİNİYORDU

Firari cinayet şüphelisinin yakalanması için polis, çalışma başlattı. Kırmızı ayakkabısı nedeniyle 'kırmızı ayakkabılı katil' olarak bilinen cinayet şüphelisinin, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne 200 metre uzaklıktaki bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine Özel Harekat polislerinin de katılımıyla akşam saatlerinde operasyon düzenlendi.