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    • 06.03.2021 00:26
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    'de eski eşi 'i öldüren '' yakalandı!

    'de, bir hafta önce boşandığı eski eşi 'i tabanca ile vurarak öldüren  saklandığı evde polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandı. Efe, kırmızı ayakkabısı nedeniyle '' olarak biliniyordu.

    DHA
    'Kırmızı ayakkabılı katil' yakalandı!

    Kayseri'de, bir hafta önce boşandığı eski eşi Nuran Koçer'i tabanca ile vurarak öldüren Şükrü Efe saklandığı evde Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandı.

    Olay, dün sabah Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi'ndeki Zafer Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Şükrü Efe, bir hafta önce boşandığı Nuran Koçer'in yaşadığı eve gitti.

    3 ÇOCUK ANNESİ ESKİ EŞİNİ VURDU
    Evde henüz bilinmeyen nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şükrü Efe, 3 çocuğunun annesi Nuran Koçer'i belinden çıkardığı tabancayla vurdu. Nuran Koçer yaralanırken, Şükrü Efe olay yerinden kaçtı.

    İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Koçer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    'KIRMIZI AYAKKABILI KATİL' OLARAK BİLİNİYORDU
    Firari cinayet şüphelisinin yakalanması için polis, çalışma başlattı. Kırmızı ayakkabısı nedeniyle 'kırmızı ayakkabılı katil' olarak bilinen cinayet şüphelisinin, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne 200 metre uzaklıktaki bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine Özel Harekat polislerinin de katılımıyla akşam saatlerinde operasyon düzenlendi.

        PAKETLENDİ
        3 çocuğunun annesi eski eşini öldüren Şükrü Efe, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

        Evde yapılan aramada suç aleti tabanca da ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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