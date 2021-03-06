Tüm tabuları yıktı! 27 yaşındaki ikiz annesi marangozlukla ailesini geçindiriyor
Mersin Tarsus'ta yaşayan 4 yaşında ikiz çocuk annesi 27 yaşındaki Teslime Özdemir, geçen yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kadın marangoz ilanına başvurdu. Başvurusu kabul edilen Özdemir, tüm olumsuz sözlere rağmen hem tabuları yıkıyor hem de ailesinin geçimini sağlıyor.
Atölyede çalışmaya başladığında çevredekilerin olumsuz tepki verdiğini dile getiren Özdemir, "Ailemin geçimini sağlamak için iş arıyordum. Belediyenin ilanın görünce başvuru yaptım. Kabul ettiler. İlk başlarda ustalarıma yardım ediyordum ufak tefek işlerde. Baktım güzel bir meslek, yani yapabiliyorum, heyecanlı. O yüzden sertifikasını almaya karar verdim. Kalfalık sertifikamı aldım, öyle başladım. Bir yıl oldu bu işte devam ediyorum. Kimisi tehlikeli buldu, kimisi 'Yapma', 'Ne işin var?' dedi ama kimisi de benimle gurur duydu, destek oldu" diye konuştu.
"ÖNYARGIYLA YAKLAŞANLAR ŞİMDİ YARDIM İSTİYOR"
İlk başlarda olumsuz yaklaşanların bir süre sonra yardım istediğini kaydeden Özdemir, "Halam mesela çok başlarda, 'Yapamazsın, çok tehlikeli, yapma, nasıl cesaret ediyorsun?' diyordu. Şimdi ise, 'Teslime bize bir sehpa yapabilir misin? Şu dolabımın şurası sıkıntılı onu tamir edebilir misin?' diyor. Böyle şeylerle karşılaşıyorum. Beklentiler yükseldi yani" dedi.