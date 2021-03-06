Tüm tabuları yıktı! 27 yaşındaki ikiz annesi marangozlukla ailesini geçindiriyor

Atölyede çalışmaya başladığında çevredekilerin olumsuz tepki verdiğini dile getiren Özdemir, "Ailemin geçimini sağlamak için iş arıyordum. Belediyenin ilanın görünce başvuru yaptım. Kabul ettiler. İlk başlarda ustalarıma yardım ediyordum ufak tefek işlerde. Baktım güzel bir meslek, yani yapabiliyorum, heyecanlı. O yüzden sertifikasını almaya karar verdim. Kalfalık sertifikamı aldım, öyle başladım. Bir yıl oldu bu işte devam ediyorum. Kimisi tehlikeli buldu, kimisi 'Yapma', 'Ne işin var?' dedi ama kimisi de benimle gurur duydu, destek oldu" diye konuştu.