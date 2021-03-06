Bursa'da kayıp alarmı! Arama-kurtarma çalışması başlatıldı

Bursa'da kendisinden 35 saattir haber alınamayan ve en son otomobiliyle oranlık alana doğru gittiği belirlenen Caner Kurt (35) için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Çalışmalara katılan Çalı Mahallesi Muhtarı Kaan Doğan, Kurt'un otomobilinin en son başka bir araç tarafından takip edildiğini belirterek, "Otomobili başka bir aracın takip ettiğini görmüşler. Arama-kurtarma ekipleri bu doğrultuda çalışma yapıyor" dedi.
5 Mart günü Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'ndeki çalıştığı fabrikadan 16 AKH 186 plakalı otomobiliyle ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Caner Kurt için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine bölgede çalışma başlatan ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından otomobilin geçiş kayıtlarını inceledi.
Kurt'un otomobilinin en son geçiş noktasını Demirci Mahallesi olarak belirleyen ekipler, bu bölgede yoğunlaştı. Ekipler, Caner Kurt'a ait otomobilin mahalledeki ormanlık alana gittiği bilgisine ulaştı.