Bursa'da kayıp alarmı! Arama-kurtarma çalışması başlatıldı

'OTOMOBİLİ BAŞKA BİR ARACIN TAKİP ETTİĞİNİ GÖRMÜŞLER'

Öte yandan, Çalı Mahallesi Muhtarı Kaan Doğan, Caner Kurt'a ait otomobili en son bölgedeki iki avcının gördüğünü belirterek, "Otomobili başka bir aracın takip ettiğini görmüşler. Arama- kurtarma ekipleri bu doğrultuda çalışma yapıyor. Bölge çok sıkıntılı. Bir sürü alternatif yol var. Bu saatte ve karanlıkta bulunabilmesi çok güç. İnşallah bulunur" ifadelerini kullandı.