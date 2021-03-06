Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    'nin keşfedilme öyküsü hayret bıraktı

    arazisinin eski sahibi , keşif öyküsünü anlattı: 1986'da amcam, iki taş buldu. Müze almayınca çöpe atmayı bile düşündü. O taşlardan şimdi dünya tarihi çıktı.

    Çöpten Göbeklitepe

    İnsanlığın en eski ibadet merkezi 'nin keşfedilme öyküsü hayret bıraktı. Tarihi arazinin eski sahibi , "Burası taşlı bir tarlaydı ama verimliydi. Burada mercimek ekiyorduk" dedi.

    Şavak amcam 1986'da tarlada çift sürerken iki tane taş buldu. Müzeye götürdüğümüzde müdür, bu eserlerin 'kireç taşı' olduğunu söyledi. Biz ise o taşı müzeye götürmek için 50 derece sıcakta battaniyeye sardığımız eserleri 20 kilometre at arabasıyla götürmüştük. Amcam 'Bir daha köye götürmem, yolda çöpe atarım' dediği için müze teslim aldı. Şimdi o taş dünya tarihini ortaya çıkardı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Göbeklitepe'nin keşfedilme öyküsü hayret bıraktı
        Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ