İnsanlığın en eski ibadet merkezi Göbeklitepe'nin keşfedilme öyküsü hayret bıraktı. Tarihi arazinin eski sahibi Mahmut Yıldız, "Burası taşlı bir tarlaydı ama verimliydi. Burada mercimek ekiyorduk" dedi.

Şavak amcam 1986'da tarlada çift sürerken iki tane taş buldu. Müzeye götürdüğümüzde müdür, bu eserlerin 'kireç taşı' olduğunu söyledi. Biz ise o taşı müzeye götürmek için 50 derece sıcakta battaniyeye sardığımız eserleri 20 kilometre at arabasıyla götürmüştük. Amcam 'Bir daha köye götürmem, yolda çöpe atarım' dediği için müze teslim aldı. Şimdi o taş dünya tarihini ortaya çıkardı.