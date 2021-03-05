Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Mürsel Uluç Mahallesi 938'inci Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslam Bilimleri Fakültesi öğrencisi M.K., iddiaya göre anne ve babaları evde olamadığı sırada lise öğrencisi kardeşi K.K.'dan evin çöplerini atmasını istedi.





POLİSE HABER VERDİ

K.K.'nın karşı çıkması üzerine iki kardeş arasında tartışma çıktı. M.K., tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile K.K.'yı göğüs bölgesinden 11 kez bıçakladı. K.K. kanlar içinde kalırken, paniğe kapılan M.K., polise haber verdi.



Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.K.'yı ellerinde ve üzerinde kanla bulan polis, eve girdiğinde K.K.'yı kanlar içerisinde yatarken buldu. Yapılan kontrolde K.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. K.K.'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderilirken, M.K. ise gözaltına alındı.





Öte yandan, olay sırasında eşi ile birlikte misafirlikte bulunan babalarının da büyük oğlu ile aynı üniversitede Kütüphane Daire Başkanı olduğu öğrenildi.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.