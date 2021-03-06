Cuma Selamlığı, padişahların cuma namazına gidip gelirken, hem halkla kaynaşıp onların sıkıntı ve isteklerini dile getirdiği, halkın arz-ı hâllerini ilettikleri arzuhallerini aldığı, hem de devletin azametini gösterdiği sosyal ve iktisadi bir törendi.
Sultan IV. Mustafa, takvimler 13 Mayıs 1808'i gösterdiğinde her hafta yaptığı gibi cuma selamlığında atına binmişti. Tahta çıkalı daha bir yıl bil geçmemişti ve 14 ay süren kısa saltanatıyla Osmanlı tarihinin tahtta oturma süresi en az olan ikinci padişahı olacaktı.
Soğuk geçen kışın getirdiği yiyecek sıkıntısı çarşıda pazarda fiyatları iyice yükseltmişti. Halk sıkıntılıydı. Pahalılığın, kıtlığın üstüne şehirde bir de asayiş sıkıntısı vardı.