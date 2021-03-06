Alkış, toplu halde dua ve övme demektir. Padişahların ve vezirlerin kudretleri artsın diye alkış yapılırdı. Ama aynı zamanda kibir için de bir uyarıdır ki, belki de o yüzden en çok "Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var" diye bağırılırdı. İşte o gün ne selamlıkta ne de tarihte olmayan bir şey oldu ve kadınlar toplu halde geldiler. Padişaha, "Efendimiz, uyan ve bizi düşün; pahalılığa dayanamıyoruz, aç kaldık" deyip arzuhallerini ilettiler.