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    • 05.03.2021 18:00
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    Son dakika: 'da ekmek ve pide fiyatlarına yapılmak istenen zamma valilik 'dur' dedi!

    Son dakika haberi... Valiliği, ekmek ve pide fiyatlarına yapılmak istenen zam oranına itiraz komisyonda değerlendirildiğini ve ATO'nun tarifesinin iptal edildiğini açıkladı.

    takvim.com.tr
    AA
    Ekmek zammına valilik 'dur' dedi!

    Valiliği, ekmek ve pide fiyatlarına yapılmak istenen zam oranına itiraz komisyonda değerlendirildiğini ve ATO'nun tarifesinin iptal edildiğini açıkladı.

    DAVA AÇILDI
    Valilikten yapılan açıklamada, ATO tarafından gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerinde yapılmak istenen zam oranına, ilgili mevzuat hükümlerince valilik tarafından yapılan itirazın komisyonda değerlendirildiği ve tarifenin iptal edildiği belirtilerek, şu ifadeye yer verildi:

    "Yine ilgili mevzuat çerçevesinde Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Valiliğimize gönderilen ekmek ve pide fiyat tarifelerine yaptığımız itiraz da komisyonda değerlendirilmiş ve komisyonca itirazımız oy çokluğu ile reddedildiği için Valiliğimizce yasal yetkimiz kullanılarak adı geçen tarifeye yönelik Ticaret Mahkemesinde itiraz davası açılmıştır."

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    Haberler Yaşam Son dakika: Ankara'da ekmek ve pide fiyatlarına yapılmak istenen zamma valilik 'dur' dedi!
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