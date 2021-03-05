Dürümlü Köyü, 3 ilin ortasında yer aldı: Ancak cep telefonları çekmeyince vatandaş tepe tepe dolaştı.

Elazığ'ın Keban İlçesi'ne bağlı Dürümlü Köyü'nün çektiğini kimse çekmedi! 85 nüfus ve 40 haneli köy, Keban Baraj Gölü kıyısında 3 ilin ortasında yer aldı. Elazığ, Malatya ve Tunceli'ye sınırı vardı. Ancak hiçbir GSM şebekesi çalışmadı. Köylüler, 1 kilometre yürüyerek çıktıkları tepeden telefon görüşmesi yapmaya başladı. Muhtar Yılmaz Taşer, şu mesajı yolladı. "Buradaki tek sıkıntımız şebeke. Telefon görüşmesi yapmamız için yaklaşık 1 kilometre yukarılara gidiyoruz. Köyümüzde çocuk nüfusumuz ve öğrenciler var. 3 çocuk sadece bende var ve derslere giremiyorlar. İnternetimiz olsa hiçbir sorunumuz kalmaz. İnternetten birlikte telefon şebeke sıkıntımız da var" dedi.
- Yaşam
- 05.03.2021 Gazete