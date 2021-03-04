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    • 05.03.2021 06:21
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    SON DAKİKA: Gece yarısı nefes kesen kovalamaca: Silahlı 3 şahıs bindikleri taksiyi kaçırdı!

    Son dakika haberi! İstanbul 'da ticari taksiye binen silahlı 3 şahıs, polis uygulama noktasına gelince taksi şoförüne silah yönelterek polislerden kaçtı.

    AJANSLAR

    Uygulama noktasından kaçtıktan sonra bekçilerin dur ihtarına uymayan şüpheli şahıslar, yaşanan kovalamaca sonrası bekçiler tarafından araç lastiğine ateş açarak durdurulmaya çalışılsa da şüpheli şahıslar taksiyle bir süre kaçtıktan sonra aracı cadde ortasında terk ederek kayıplara karıştı.


    Olay, dün saat 22:00 sıralarında Gaziosmapaşa Pazariçi Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Aslan Yozgatlı yönetimindeki 34 TAP 67 plakalı ticari taksiye Eyüp Sultan Rami'den binerek Gaziosmanpaşa'ya gitmek istediklerini söyleyen kimliği belirsiz 3 şahıs, polis uygulaması noktasına geldiklerinde taksi şoförüne silah yönelterek uygulamadan kaçtı.

    Uygulama noktasından kaçtıktan sonra şüpheli şahıslar ile bekçiler arasında arasında uzun soluklu kovalamaca başladı.

    BEKÇİLER TAKSİYİ DURDURMAK İÇİN ARACIN LASTİĞİNE ATEŞ AÇTI
    Ordu Caddesi üzerinde bulunan bekçiler, polislerden kaçan ticari taksiyi görünce aracı durdurmak için tekerleğine birkaç el ateş açtı. Tekerleği patlayan ticari taksi, bir süre kaçmaya devam etti.

        Araç içerisinde bulunan 3 kişi, Eyüpsultan Merkez Mahallesi Bülbüldere Caddesi'ne geldiklerinde hızla otomobilden inerek kayıplara karıştı. Olayda taksi şoförü herhangi bir zarar görmezken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.




        OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ ÇALIŞMA YAPTI
        Polis ekipleri olayın yaşandığı caddeyi çift taraflı trafiğe kapatarak ticari taksi ve çevrede inceleme yaptı. Ticari taksi şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürürken ekipler kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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