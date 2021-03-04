SON DAKİKA: Gece yarısı nefes kesen kovalamaca: Silahlı 3 şahıs bindikleri taksiyi kaçırdı!

Uygulama noktasından kaçtıktan sonra şüpheli şahıslar ile bekçiler arasında arasında uzun soluklu kovalamaca başladı.



BEKÇİLER TAKSİYİ DURDURMAK İÇİN ARACIN LASTİĞİNE ATEŞ AÇTI

Ordu Caddesi üzerinde bulunan bekçiler, polislerden kaçan ticari taksiyi görünce aracı durdurmak için tekerleğine birkaç el ateş açtı. Tekerleği patlayan ticari taksi, bir süre kaçmaya devam etti.