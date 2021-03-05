35 yıldır tek kelime etmiyor

Bursa'da yaşayan Suat Tek (42), 7 yaşından itibaren okul ve askerlik dışında kimseyle konuşmadı. Tek, çevresinde suskun adam olarak anılmaya başlandı. Sorulan sorulara cep telefonuna yazarak cevap veren Tek, nikah töreninde de evet yanıtını kağıda yazarak verdi. Genç, konuşmama nedenini yazarak 'bilinçaltı' diye yanıtladı.
EN GÜZEL HARECAT
Tayland'da açık denizde bulunan bir balıkçı teknesinde yangın çıktı. Dört kedi mahsur kaldı. Kedilerin yardımına bir asker yetişti. Kedileri tek tek sırtına alan fedakar asker, onları kurtarma botuna taşıdı. Görüntüler, yürekleri ısıttı.
SIFIR ALDI HASARLI ÇIKTI
Bursa İnegöl'de yaşayan Onur Aydemir, yaklaşık 460 bin lira ödeyerek sıfır Volkswagen Tiguan araç aldı. 5 Ocak'ta gelen aracını ekspere gösteren Aydemir, bagajında sökme takma olduğunu ve komple boyalı olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı. Soluğu bayide alan Aydemir'e, hatanın fabrikadan kaynaklandığı söylendi. Aydemir, ikinci kez ekspertiz yaptırdı. Yine aynı sonuca ulaşınca yargıya başvurdu. Önce arabulucunun devreye girdiğini anlatan Aydemir, "Burada bizlere şaka gibi bir teklif verdiler. 2 paket ücretsiz bakım ve ücretsiz onarım... Ben bu aracı sattığımda, değer kaybım ne olacak? Hakkımı aramayı sürdüreceğim" dedi.