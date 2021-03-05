35 yıldır tek kelime etmiyor

SIFIR ALDI HASARLI ÇIKTI

Bursa İnegöl'de yaşayan Onur Aydemir, yaklaşık 460 bin lira ödeyerek sıfır Volkswagen Tiguan araç aldı. 5 Ocak'ta gelen aracını ekspere gösteren Aydemir, bagajında sökme takma olduğunu ve komple boyalı olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı. Soluğu bayide alan Aydemir'e, hatanın fabrikadan kaynaklandığı söylendi. Aydemir, ikinci kez ekspertiz yaptırdı. Yine aynı sonuca ulaşınca yargıya başvurdu. Önce arabulucunun devreye girdiğini anlatan Aydemir, "Burada bizlere şaka gibi bir teklif verdiler. 2 paket ücretsiz bakım ve ücretsiz onarım... Ben bu aracı sattığımda, değer kaybım ne olacak? Hakkımı aramayı sürdüreceğim" dedi.