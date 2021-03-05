Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    35 yıldır tek kelime etmiyor

    'da yaşayan Suat Tek (42), 7 yaşından itibaren okul ve askerlik dışında kimseyle konuşmadı. Tek, çevresinde suskun adam olarak anılmaya başlandı. Sorulan sorulara cep telefonuna yazarak cevap veren Tek, nikah töreninde de evet yanıtını kağıda yazarak verdi. Genç, konuşmama nedenini yazarak ‘bilinçaltı’ diye yanıtladı.

    35 yıldır tek kelime etmiyor

    Bursa'da yaşayan Suat Tek (42), 7 yaşından itibaren okul ve askerlik dışında kimseyle konuşmadı. Tek, çevresinde suskun adam olarak anılmaya başlandı. Sorulan sorulara cep telefonuna yazarak cevap veren Tek, nikah töreninde de evet yanıtını kağıda yazarak verdi. Genç, konuşmama nedenini yazarak 'bilinçaltı' diye yanıtladı.

    EN GÜZEL HARECAT
    Tayland'da açık denizde bulunan bir balıkçı teknesinde yangın çıktı. Dört kedi mahsur kaldı. Kedilerin yardımına bir asker yetişti. Kedileri tek tek sırtına alan fedakar asker, onları kurtarma botuna taşıdı. Görüntüler, yürekleri ısıttı.

    SIFIR ALDI HASARLI ÇIKTI
    Bursa İnegöl'de yaşayan Onur Aydemir, yaklaşık 460 bin lira ödeyerek sıfır Volkswagen Tiguan araç aldı. 5 Ocak'ta gelen aracını ekspere gösteren Aydemir, bagajında sökme takma olduğunu ve komple boyalı olduğunu öğrenince neye uğradığını şaşırdı. Soluğu bayide alan Aydemir'e, hatanın fabrikadan kaynaklandığı söylendi. Aydemir, ikinci kez ekspertiz yaptırdı. Yine aynı sonuca ulaşınca yargıya başvurdu. Önce arabulucunun devreye girdiğini anlatan Aydemir, "Burada bizlere şaka gibi bir teklif verdiler. 2 paket ücretsiz bakım ve ücretsiz onarım... Ben bu aracı sattığımda, değer kaybım ne olacak? Hakkımı aramayı sürdüreceğim" dedi.

        BU KAYA 180 BİN DOLAR
        Çorumlu         çiftçi Mutlu Yılmaz, 2 yıl önce nohut tarlasına düşen 68 kiloluk taşı ABD'de inceletti. İçinde 12 element bulunan bir göktaşı olduğu belirlendi. Bir süre Çorum Müzesi'nde sergilenen taş için müşteri de yine ABD'den geldi. En az 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen göktaşına adı açıklanmayan müşteri 180 bin dolar fiyat verdi. Yapılacak test ve analiz sonuçlarına göre satış işleminin tamamlanacak.

        FINDIKLI KURABİYE ÖLDÜRÜYORDU
        Şarkıcı Seren Akıska, oğlu Sean Aren Ekinci'yi İzmir'de anaokuluna yazdırdı. Hem yönetim hem de öğretmenlere yavrusunun fındık alerjisi bulunduğu hatırlattı. Fakat birkaç gün sonra inanılmaz bir ihmal yaşandı. Öfkeli anne, küçük Aren'in ölümden döndüğü o anları anlattı: Öğretmen kendi elleriyle fındıklı kurabiye yedirmiş. Okula gittiğimde sınıfta ağlıyordu. Yüzü gözü şişmiş, nefes almakta zorlanıyordu. Kalbine adrenalin, bacağına kortizon verdiler. Son anda kurtardılar yavrumu.

        BİR TALİHLİYE 17 MİLYON
        6 bilen bir kişi, 17 milyon 160 bin lira kazandı. 5 bilenler 14 bin 358'er lira, 4 bilenler 386'şar lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Yaşam 35 yıldır tek kelime etmiyor
            Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ