Kastamonu Taşköprü sarımsağına ilgi arttı. Normal sarımsağın bir ay boyunca nemli ortamda fermente edilen siyah sarımsağın kilosu 200 liraya çıktı.
Taneyle satılmaya başlayan mucize yiyeceğin faydaları şöyle sıralandı:
DİYABETİ iyileştirir.
BEYİN hücrelerini korur.
TANSİYONU dengeler.
KARACİĞER ve böbrekleri korur.
KALP sağlığını destekler.
BAĞIŞIKLIĞI güçlendirir.
Taneyle satılmaya başlayan mucize yiyeceğin faydaları şöyle sıralandı:
DİYABETİ iyileştirir.
BEYİN hücrelerini korur.
TANSİYONU dengeler.
KARACİĞER ve böbrekleri korur.
KALP sağlığını destekler.
BAĞIŞIKLIĞI güçlendirir.