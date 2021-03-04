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    Taşköprü sarımsağına ilgi arttı

    Taşköprü sarımsağına ilgi arttı. Normal sarımsağın bir ay boyunca nemli ortamda fermente edilen siyah sarımsağın kilosu ise 200 liraya çıktı.

    $arımsak
    Kastamonu Taşköprü sarımsağına ilgi arttı. Normal sarımsağın bir ay boyunca nemli ortamda fermente edilen siyah sarımsağın kilosu 200 liraya çıktı.

    Taneyle satılmaya başlayan mucize yiyeceğin faydaları şöyle sıralandı:

    DİYABETİ iyileştirir.

    BEYİN hücrelerini korur.

    TANSİYONU dengeler.

    KARACİĞER ve böbrekleri korur.

    KALP sağlığını destekler.

    BAĞIŞIKLIĞI güçlendirir.
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    Haberler Yaşam Taşköprü sarımsağına ilgi arttı