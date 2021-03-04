Netflix üyelik iptali nasıl yapılır? Netflix üyelik iptal etme ekranı!

Netflix üyelik ücretlerine gelen büyük zammın sonrasında Netflix kullanıcıları üyelik iptallerine başladı. Popüler online yayın platformu Netflix'te ücretler yüzde 50'ye varan oranlarla zamlandı. Peki Netflix üyelik iptali nasıl yapılır?
NETFLIX ÜYELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?
Yeni gelen zam ile Temel paket 26,99 TL, Standart paket, 40,99 TL, Özel paket ise 54,99 TL'ye yükselerek neredeyse yüzde 30 ila 50 arasında bir zam uygulandı.
Geçtiğimiz kullanıcılarına daha az zam yapmış olan Netflix bu yıl ki zammı ile kullanıcılarını şaşırttı.
NETFLIX ÜYELİK İPTALİ NASIL YAPILIR?
Netflix üyelik iptal işlemi için Netflix hesabınızı açınız. Ardından Üyelik ve Ödeme işlemlerinin altında bulunmakta olan "Üyelik iptal" butonuna tıklayarak üyeliğinizi kolayca iptal edebilirsiniz. Üyelik iptali veya plan paket değişikliğini de bu sayfadan yapabilirsiniz.