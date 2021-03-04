Netflix üyelik iptali nasıl yapılır? Netflix üyelik iptal etme ekranı!

NETFLIX ÜYELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yeni gelen zam ile Temel paket 26,99 TL, Standart paket, 40,99 TL, Özel paket ise 54,99 TL'ye yükselerek neredeyse yüzde 30 ila 50 arasında bir zam uygulandı.

Geçtiğimiz kullanıcılarına daha az zam yapmış olan Netflix bu yıl ki zammı ile kullanıcılarını şaşırttı.