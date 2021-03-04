



'İŞİMİN BAŞINA DÖNECEĞİM'

Olayda darbedilen, küfür ve hakaretlere maruz kalan Yılmaz Koç, iki kardeşin tutuklanmasının ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Vali Gökmen Çiçek, emniyet müdürlüğü ve savcılığa teşekkür eden Yılmaz Koç, "Adalet yerin buldu. Bu süreçte Valimiz Gökmen Çiçek, Emniyet Müdürümüz, Savcılık hepsi yanımızdaydı. Hepsine çok çok teşekkürler ederim. Bundan sonra bir izin kullandıktan sonra tekrar işimin başına döneceğim. Sonra üniversiteler açıldığında okuluma gideceğim" dedi.