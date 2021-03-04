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    Kellik sorunu milattan öncesine dayanıyor! u da keldi

    ’da kazı yapıldı. Kellik sorununun milattan önce bin 500’lü yıllarda başladığı kanıtlandı. Ünlü keller arasında u da yer aldı!

    Baş belası
    Mısır'daki kazılarda bulunan üsü kellik probleminin tarihini aydınlattı! Buna göre kellik, M.Ö. 1500'lü yıllarda başladı! Tıbbın babası Hipokrat ise yıllarca kelliğe çözüm aradı. , p ve güvercin dışkısından oluşan bir karışım hazırladı.



    u Julius Sezar da, kelliğini gizlemek için yapraklarından oluşan bir taç taktı! 'deki 'nden Dr. , kel erkeklerin diğerlerine kıyasla daha zeki olduğunu açıkladı.

    Dünyada fark yaratan ancak kel olan erkekler ise şöyle sıralandı:

















    'da hekimler kellik için soğan ve bal karışımı yaptı.
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