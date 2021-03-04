Mısır'daki kazılarda bulunan Ebers Papirüsü kellik probleminin tarihini aydınlattı! Buna göre kellik, M.Ö. 1500'lü yıllarda başladı! Tıbbın babası Hipokrat ise yıllarca kelliğe çözüm aradı. Afyon, kara turp ve güvercin dışkısından oluşan bir karışım hazırladı.
Roma İmparatoru Julius Sezar da, kelliğini gizlemek için defne yapraklarından oluşan bir taç taktı! ABD'deki Barry Üniversitesi'nden Dr. Frank Muscarella, kel erkeklerin diğerlerine kıyasla daha zeki olduğunu açıkladı.
Dünyada fark yaratan ancak kel olan erkekler ise şöyle sıralandı:
Jeff Bezos
Albert Einstein
Julius Sezar
Charles Darwin
Mısır'da hekimler kellik için soğan ve bal karışımı yaptı.
Roma İmparatoru Julius Sezar da, kelliğini gizlemek için defne yapraklarından oluşan bir taç taktı! ABD'deki Barry Üniversitesi'nden Dr. Frank Muscarella, kel erkeklerin diğerlerine kıyasla daha zeki olduğunu açıkladı.
Dünyada fark yaratan ancak kel olan erkekler ise şöyle sıralandı:
Jeff Bezos
Albert Einstein
Julius Sezar
Charles Darwin
Mısır'da hekimler kellik için soğan ve bal karışımı yaptı.