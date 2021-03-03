



Talaş, "Ben bu aracı 2017 yılında sıfır kilometre olarak almıştım. Geçtiğimiz hafta aracı satmak isterken ekspere gittiğimde sağ 2 kapısının değişmiş, iç direklerinde de işlem olduğunu öğrendim. Fiat'a bu durumu danıştığımızda ise hep bir erteleme söz konusu oldu. Bilirkişi geçtiğimiz gün geldi ancak şuanda da firma telefonlarına cevap vermiyor. Herhangi bir geri dönüş alamadık. Mağduriyetimiz çok yüksek.