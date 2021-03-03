Üsküdar meydanda bankta oturan 81 yaşındaki yaşlı adam silahla intihar etti. Olay saat 10.00 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre meydanda bankta oturan 81 yaşındaki Elmas Erdal Özakıncı yanında getirdiği silah ile başına ateş etti.