Üsküdar meydanda bankta oturan 81 yaşındaki yaşlı adam silahla intihar etti. Olay saat 10.00 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre meydanda bankta oturan 81 yaşındaki Elmas Erdal Özakıncı yanında getirdiği silah ile başına ateş etti.
Yaşlı adam kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Olayı görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek, çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Özakıncı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.