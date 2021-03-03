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    • 03.03.2021 09:42
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    Sahipsiz sokak sini telef etti! O anlar kamerada

    'da sahipsiz sokakta esnafın beslediği yi saldırıp telef etti. Esnafın kediyi kurtarmak için yaptığı müdahale yetersiz kalırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    DHA
    Pitbull telef etti! O anlar kamerada

    Olay, merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yol üzerinde tasmasız gezen sahipsiz pitbull cinsi köpek, kaldırımda mahalle esnafının beslediği Necla isimli sokak kedisine saldırdı.

    Çevredekiler sopa ve süpürgelerle kediyi, köpeğin dişlerinden kurtarmak istedi, ancak başarılı olamadı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, kedi telef oldu.



    "10-15 DAKİKA UĞRAŞTIK AMA KEDİYİ PARÇALADI"
    Köpeğin bir anda kaçmasına fırsat vermeden kediye saldırdığını ve onu öldürdüğünü söyleyen esnaf Mehmet Tohma, "Etrafta birkaç ağabeyi çağırıp yardım istedim, köpeği oradan uzaklaştırıp kediyi kurtarmak için, ama maalesef elimize sopa almamıza rağmen yaklaşınca bize saldırmaya başladı.

        10- 15 dakika uğraştık ama köpeğin ağzından kediyi alamadık, kediyi yerde parçaladı.

        Mahallemizin kedisiydi, adını Necla koymuştuk, her zaman bu cadde üzerinde yatardı. Bir yıldır bu cadde üzerindeki parfümcüde çalışıyorum ve bir yıldır tüm esnaf gibi ben de o kediye yemeğini suyunu veriyordum" dedi.

        "BİR ÇOCUĞA DA SALDIRABİLİRDİ"
        Böyle bir olaya şahit olduğu için üzüldüğünü söyleyen Tohma, bu ve buna benzer saldırgan hayvanların toplanmasını istediklerini dile getirdi.

            Tohma, "Bu köpek, bir çocuğa da saldırabilirdi, kuduz da olabilirdi. O kedinin yerinde başka bir hayvan da olabilirdi.

            O köpek, zarar veren bir hayvandı ve bugün bir kedinin canına kıydı" diye konuştu.
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