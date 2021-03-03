Olay, merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yol üzerinde tasmasız gezen sahipsiz pitbull cinsi köpek, kaldırımda mahalle esnafının beslediği Necla isimli sokak kedisine saldırdı.
Çevredekiler sopa ve süpürgelerle kediyi, köpeğin dişlerinden kurtarmak istedi, ancak başarılı olamadı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, kedi telef oldu.
"10-15 DAKİKA UĞRAŞTIK AMA KEDİYİ PARÇALADI"
Köpeğin bir anda kaçmasına fırsat vermeden kediye saldırdığını ve onu öldürdüğünü söyleyen esnaf Mehmet Tohma, "Etrafta birkaç ağabeyi çağırıp yardım istedim, köpeği oradan uzaklaştırıp kediyi kurtarmak için, ama maalesef elimize sopa almamıza rağmen yaklaşınca bize saldırmaya başladı.