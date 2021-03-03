Üniversite öğrencisi Havva intihar etmişti! Ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı

"BU BENİ SON GÖRÜŞÜN OLSAYDI NE YAPARDIN?"

Gece saatlerinde Havva, 'bu beni son görüşün olsaydı ne yapardın?' diye bir mesaj atmış. Mesajı sabah 05.00 sıralarında gördüm. 'Bu ne demek, ne biçim konuşuyorsun, ne demeye çalışıyorsun' yazıp gönderdim.