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    • Yaşam
    • 03.03.2021 08:52
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    • 03.03.2021 09:01
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    Üniversite öğrencisi Havva intihar etmişti! Ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı

    'da geçtiğimiz pazar günü intihar eden 2. sınıf öğrencisi 'nün Mimarlık Bölümü'nde son sınıfta okuyan erkek arkadaşı .'nin ifadesi ortaya çıktı. Yusuf B., Havva'nın intihar etmeden önce kendisine "Bu beni son görüşün olsaydı ne yapardın?" diye mesaj attığını söyledi.

    Genç kadının intihar etmeden önceki son sözleri

    Konya'da geçen pazar günü intihar eden Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi Havva Çöllü'nün, Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisi olan erkek arkadaşı Yusuf B.'nin (22) ifadesi Sabah gazetesinde yer aldı.

    "EVDEN AYRILDIM"
    Sosyal medyadan tanışıp sevgili olduğu Havva Çöllü ile zaman zaman sorun yaşadıklarını ve olaydan bir gece önce, kendi dairesinde kaldıklarını anlattı. Yusuf B., "Ertesi gün saat 17.00 sıralarında kuzenimle buluşacağımı söyleyip evden ayrıldım.

    "BU BENİ SON GÖRÜŞÜN OLSAYDI NE YAPARDIN?"
    Gece saatlerinde Havva, 'bu beni son görüşün olsaydı ne yapardın?' diye bir mesaj atmış. Mesajı sabah 05.00 sıralarında gördüm. 'Bu ne demek, ne biçim konuşuyorsun, ne demeye çalışıyorsun' yazıp gönderdim.

        "BANYONUN PENCERESİNİ KIRARAK İÇERİ GİRDİM"
        Ancak mesajlar iletilmedi. Aradım ama telefonu kapalıydı. Uyuduğunu düşünerek bende uyudum. Ertesi gün saat 17.00 sıralarında eve geldim. Kapıyı vurdum açan olmadı. Zorladığımda kilitli olduğunu gördüm. Çatıdan kendi banyomun penceresini kırarak içeri girdim.

        "BİRAZ SOĞUK VE DEPRESİF BİR TAVRI VARDI"
        Havva'nın iple kendisini doğalgaz borusuna asmış olduğunu gördüm. Olay günü evden çıkarken bir tartışmamız olmadı. Aksine bana sarılıp, kucaklayarak uğurladı. Herhangi bir psikolojik sorunu yoktu. Son zamanlarda biraz soğuk ve depresif bir tavrı vardı"         dedi.
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