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    • Yaşam
    • 03.03.2021 13:25
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    • 03.03.2021 13:25
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    ? Gelinim Mutfakta'da beğenilen yemek! malzemeleri ve yapılışı

    Gelinim Mutfakta programında bugün yarışmacılar yapıyor. Programı anbean takip eden izleyiciler ise bu yemeğin yapılışı hakkındaki detayları öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Damak zevkine hitap eden ve ülkemizin önemli lezzetlerinden olan sav kavurmanın malzemelerini, tarifini ve yapılışını haberimizde detaylı bir şekilde derledik. Peki, ? ve yapılışı nasıl? İşte merak edilenler...

    Sac kavurma nasıl yapılır?

    Kanal D ekranlarında hafta içi her gün saat 13.00'te izleyicisiyle buluşan Gelinim Mutfakta programında yapılan yemekler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Her gün farklı bir yemeğin yapıldığı programda bugün sac kavurma yapılılıyor. İzleyiciler ise tarifi öğrenmek adına "Sac kavurma nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte sac kavurma malzemeleri ve yapılışı

    SAC KAVURMA NASIL YAPILIR?

    Malzemeler:

    1 kg kuzu eti (kuşbaşı doğranmış)
    1 çay bardağı sıvıyağ+1 çorba kaşığı sıvıyağ
    3 adet domates
    250 gram sivri biber
    Tuz, karabiber

    İşte yapılışı hakkında bilgiler;

    YAPILIŞI:

    Öncelikle eti 1 su bardağı su ile haşlayın.

    Suyunu iyice çekince, 1 çay bardağı sıvı yağ ile tencereye alıp kavurun.

        Kabukları soyulup rendelenmiş domatesi ekleyin.

        Ayrı bir kapta, çekirdekleri alınıp irice doğranmış biberleri 1 çorba kaşığı sıvı yağda soteleyin.

        Etin pişmesine yakın, biberleri ekleyin. 5 dakika sonra tuz ve karabiber ilave edip, servis yapın.
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