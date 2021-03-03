Kanal D ekranlarında hafta içi her gün saat 13.00'te izleyicisiyle buluşan Gelinim Mutfakta programında yapılan yemekler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Her gün farklı bir yemeğin yapıldığı programda bugün sac kavurma yapılılıyor. İzleyiciler ise tarifi öğrenmek adına "Sac kavurma nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte sac kavurma malzemeleri ve yapılışı

SAC KAVURMA NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 kg kuzu eti (kuşbaşı doğranmış)

1 çay bardağı sıvıyağ+1 çorba kaşığı sıvıyağ

3 adet domates

250 gram sivri biber

Tuz, karabiber

İşte yapılışı hakkında bilgiler;