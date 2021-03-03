Her zaman bu konularda kızımı bilgilendirdim. O bilinciyle şu an hayata tutundu kızım. Biz bugün bir kız çocuğunun canı yandığı için ağlaya olacaktık. Şu an benim kızım çok güçlü. Kendi canını kurtardı. Umarım o saldırgan yakalanır. En iyi şekilde cezalandırır. Haberlerde duyduğumuz gibi inşallah o saldırgan serbest bırakılmaz. Bu konuda emniyet güçlerimize güveniyorum" diye konuştu.