



EVLİLİK VAADİYLE KANDIRMIŞ

Öte yandan Fırat Ç.'nin, Turan E. ile çalıştığı kafeye müşteri olarak gelen Tanyeli C. ve Seda Ş. ile tanışıp sevgili oldukları, bir süre sonra da evlilik vaadiyle kadınları kandırdıkları bildirildi. Fırat Ç.'nin, Seda Ş.'ye "Evlilik ve eşya almak için paraya ihtiyacımız var. Bu parayı toplayana kadar başka erkeklerle birlikte olmalısın" diyerek fuhşa zorladığı bilgisine ulaşıldı.