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    geliyor (Yaşam haberleri)

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023’te uzay vizyonunu açıklamasnın ardından, ’na uzay konulu 427 marka başvurusu yapıldı. ’nın da ‘’ adıyla marka başvurusu yaptığı belirlendi.

    Türk Uzay Yolları geliyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te uzay vizyonunu açıklamasnın ardından, Türk Patent ve Marka Kurumu'na uzay konulu 427 marka başvurusu yapıldı. Türk Hava Yolları'nın da 'Türk Uzay Yolları' adıyla marka başvurusu yaptığı belirlendi.

    HER ALANDA TEKNOLOJİ
    NIELSENIQ Türkiye, online anket ile 26 kategoride Türkiye'nin en teknolojik markalarını belirledi. NielsenIQ Türkiye CEO'su Didem Şekerel Erdoğan, "Tüketici gözünde ayrışan markaların yine tüketici tarafından tespit edilmesi oldukça önemliydi" dedi.

    919 ÜRÜNE PARA DESTEĞİ
    Teknoloji Odaklı Sanayi     Hamlesi Programı kapsamında, dış ticaret açığı verilen 919 ürünü yerli imkanlarla üretecek yatırımlar desteklenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "50 milyar dolar Türkiye'de kalacak" notuyla projeyi duyurdu.

        SATILIK KİLİSE
        Mardin'de         bin 700 yıllık geçmişi bulunan Tarihi Mor Yuhanna Süryani Kilisesi'nin olduğu bina, internet üzerinden bir kez daha satışa çıkarıldı. Satış önceliğini Süryani cemaatine veren tapu sahibi Murat Tekcan, cemaatten olumsuz yanıt alması üzerine satılık ilanını yenileyerek artık gelen herkesle anlaşmaya hazır olduğunu söyledi. Tarihi kilise binasına 7 milyon 250 bin TL fiyat biçildi.

        KAR DOLUNAYI
        Dolunaylar farklı isimlerle anılıyor. Fırtına Ayı ve ava çıkmanın zorlaştığı bir ay olduğundan Açlık Ayı diye de bilinen Şubat dolunayına her ne kadar tam tersi doğa olayları yaşansa da Güney Kutbu'nda bazı kesimler aynı ismi uygun gördükleri doğru. 27 Şubat'ta görülen ise Kar Ay'ı kimilerine göre Kar Dolunay'ı. Türkiye'de en iyi Edirne'de göründü. Selimiye Camii'ni kadraja alınıp çekilen fotoğraf, uluslararası medya kuruluşlarında da geniş yer buldu. İngiliz ve Alman medyası, Selimiye fotoğrafıyla Kar Ay'ı okuyucularına sundu.

        BÜYÜK OYUN
        Geçen         yıl piyasaya sürülen Doom Eternal, geliştirici şirket Bethesda'ya hatırı sayılır miktarda bir gelir getirdi. Doom serisi, hikayesi ve saf aksiyon mekanikleriyle oyunculara eski usul bir FPS deneyimi sunuyor. Kısa süre önce Game Pass kütüphanesine dahil olan oyun, öncesinde elde ettiği satış başarısıyla da geliştiricisinin beklentilerini karşıladı. 9 ayda 450 milyon dolar gelir elde edildi. Oyun, Türkiye'de 300 liradan satılıyor...

            HAVVA'NIN SIR SONU
            Konya'da             Selçuk Üniversitesi Adalet bölümü 2. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Havva Çöllü, erkek arkadaşı Yusuf B., tarafından evinde doğalgaz borusuna iple asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Çöllü'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

            CANKURTARAN TÜRK
            ABD New Jersey'de Türk polis memuru Fatih Karabıyık, kendi güvenliğini hiçe sayarak alevler içinde mahsur kalan yaşlı çiftin hayatını kurtardı. Türk polis, "Olay yerine ilk giden polis memuruydum. İçeride iki yaşlının olduğunu duyunca hiç düşünmeden alevlerin arasına girip tekerlekli sandalyede olan yaşlı adamı kucakladım. Kimsenin yaralanmaması sevindirici" dedi. ABD'de Ridgefield'da 11 yıldır polis memuru olarak görev yapan Karabıyık, 2019'da yine aynı kentte bir patlamada evdekileri kurtamaya çalışırken ayağından yaralanmıştı. Karabıyık, "Türk kahraman" olarak anılıyor.

            DİJİTAL SELAM!
            Mersin doğumlu 24 yaşındaki Yarkın Sakuçoğlu, lise eğitimini ABD Arizona'da tamamladı. Purdeu Üniversitesi'ni ikinci sınıfta bıraktı. 2016'da Alihan Özbayrak ve Joseph Watkins ile birlikte Socio şirketini açtı. Kurduğu şirket, "Dijital selamlaşma" ile tanındı. Sakuçoğlu, bu programı şöyle anlattı: Tanışmak istenilen kişiyle yan yana gelindiğinde, karşılıklı telefonlar sallandığında paylaşılması istenen iletişim bilgileri tarafların telefonuna aktarılıyor.

                118.6 MİLYON DEVRETTİ
                6                 bilen çıkmayınca 118 milyon 652 bin lira devretti. 5+1 bilen de olmadı. 5 bilenler 100 bin 769'ar lira, 4 bilenler bin 901'er lira, 3 bilenler 121'er lira, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.

                BİR KİŞİYE 245 BİN
                10 bilen bir kişi 245 bin 561 lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 785'er lira, 8 bilenler 231'er lira, 7 bilenler 46'şar lira, 6 bilenler 7'şer lira, h i ç b i r numarayı bilemeyenler 7'şer lira alacak.
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