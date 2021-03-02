Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'te uzay vizyonunu açıklamasnın ardından, Türk Patent ve Marka Kurumu'na uzay konulu 427 marka başvurusu yapıldı. Türk Hava Yolları'nın da 'Türk Uzay Yolları' adıyla marka başvurusu yaptığı belirlendi.
HER ALANDA TEKNOLOJİ
NIELSENIQ Türkiye, online anket ile 26 kategoride Türkiye'nin en teknolojik markalarını belirledi. NielsenIQ Türkiye CEO'su Didem Şekerel Erdoğan, "Tüketici gözünde ayrışan markaların yine tüketici tarafından tespit edilmesi oldukça önemliydi" dedi.
919 ÜRÜNE PARA DESTEĞİ
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, dış ticaret açığı verilen 919 ürünü yerli imkanlarla üretecek yatırımlar desteklenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "50 milyar dolar Türkiye'de kalacak" notuyla projeyi duyurdu.