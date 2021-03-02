KAR DOLUNAYI

Dolunaylar farklı isimlerle anılıyor. Fırtına Ayı ve ava çıkmanın zorlaştığı bir ay olduğundan Açlık Ayı diye de bilinen Şubat dolunayına her ne kadar tam tersi doğa olayları yaşansa da Güney Kutbu'nda bazı kesimler aynı ismi uygun gördükleri doğru. 27 Şubat'ta görülen ise Kar Ay'ı kimilerine göre Kar Dolunay'ı. Türkiye'de en iyi Edirne'de göründü. Selimiye Camii'ni kadraja alınıp çekilen fotoğraf, uluslararası medya kuruluşlarında da geniş yer buldu. İngiliz ve Alman medyası, Selimiye fotoğrafıyla Kar Ay'ı okuyucularına sundu.