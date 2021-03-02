DNA EŞLEŞMESİ SAĞLANMIŞTI

İlçede jandarma ekiplerince, o dönem yapılan çalışmada evde yapılan incelemede herhangi bir şeyin çalınmadığı anlaşılırken, faile de ulaşılamadı. Yıllar önceki olay yeri incelemesinde; maktuleye ait çanta içindeki kâğıt üzerinde parmak izi ile evin değişik yerlerinde şüpheliye ait olabileceği değerlendirilen kan lekeleri bulunmuş ancak süreç içerisinde de DNA incelemesi yapılan 63 kişi hakkında eşleşme sağlanamamıştı.