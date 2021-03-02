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    • 02.03.2021 13:49
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    'da 36 milyon dolarlık operasyon! 13 şüpheli gözaltında

    'da düzenlenen operasyonda merkezli bir madencilik şirketinin satın aldığı 36 milyon dolarlık bakır külçeleri kaldırım taşları ile değiştireren 13 şüpheli yakalandı.

    AA
    36 milyon dolarlık kaldırım taşı operasyonu

    İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yabancı merkezli bir madencilik şirketinin satın aldığı bakır külçeleri kaldırım taşları ile değiştirerek haksız kazanç elde eden 13 şüpheli yakalandı.

    36 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE
    Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsviçre merkezli bir madencilik firmanın Türkiye'den satın aldığı ve deniz yoluyla Çin'e gönderdiği 36 milyon dolar değerindeki külçe bakırların yerine konteynerlerden bakır rengine boyanmış kaldırım taşı çıktığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

    BAKIR KÜLÇE YERİNE BOYANMIŞ KALDIRIM TAŞI
    Polis ekipleri, gümrükleme işlemi yapılan konteyner gemiye yüklenmeden mühürlerinin kırılarak içerisindeki bakır külçelerin boşalttığı ve yerlerine bakır rengine boyanmış kaldırım taşları yükledikten sonra sahte mühürleme işlemi yapıldığını tespit etti.

    13 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
    Soruşturma kapsamında kent genelinde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, söz konusu dolandırıcılığı yaparak haksız kazanç elde ettiği ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Nitelikli dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik" ile "Özel belgede sahtecilik" suçlarını işlediği belirlenen 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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