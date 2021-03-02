ABD'de "Harika çocuk" seçilen 33 yaşındaki Mutlay Sayan'ın hayat hikayesi, herkese örnek olacak nitelikte... Sayan, 1988 yılında Iğdır'ın küçük bir köyünde doğdu ve maddi sıkıntılar dolayısıyla ailesiyle birlikte İstanbul Bağcılar Güneşli'ye yerleşti.
Babasının kanser olması nedeniyle annesi, kız kardeşi ve kendisi tekstlide çalışmaya başladı. İlkokula gidemeyen Mutlay Sayan, 2,5 sene boyunca çalıştıktan sonra 13 yaşında okumaya karar verdi.
Üsküp İlkokulu'nda eğitime başlayan Sayan, Tunceli'de liseyi birincilikle bitirdi.