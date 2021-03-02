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    Tekstil atölyesinden ’a: 'da doğan Mutlay Sayan tıpkı gibi

    'da bir köyde doğan ve 13 yaşından sonra ilkokula başlayan Mutlay Sayan, 'de tam burslu olarak tıp eğitimi aldı.  Mutlay Sayan, 13 yaşına kadar 2.5 yıl boyunca tekstil atölyesinde çalıştı. Sayan, şimdi dünyanın en ünlü üniversitesi 'da onkoloji bölümünde çalışacak.

    Tekstil atölyesinden Harvard’a

    ABD'de "Harika çocuk" seçilen 33 yaşındaki Mutlay Sayan'ın hayat hikayesi, herkese örnek olacak nitelikte... Sayan, 1988 yılında Iğdır'ın küçük bir köyünde doğdu ve maddi sıkıntılar dolayısıyla ailesiyle birlikte İstanbul Bağcılar Güneşli'ye yerleşti.

    Babasının kanser olması nedeniyle annesi, kız kardeşi ve kendisi tekstlide çalışmaya başladı. İlkokula gidemeyen Mutlay Sayan, 2,5 sene boyunca çalıştıktan sonra 13 yaşında okumaya karar verdi.

    Üsküp İlkokulu'nda eğitime başlayan Sayan, Tunceli'de liseyi birincilikle bitirdi.

        Katıldığı matematik yarışmasında birincilik aldı. Bu şekilde ABD Vermont Üniversitesi'nde yüzde 100 burs kazandı.

        ABD'de bir ailenin yanına yerleşen Sayan, Tıp Fakültesi'nde babasının hastalığından dolayı "Onkoloji" alanında eğitim aldı.

        Fakülteyi birincilikle bitirdikten sonra asistan doktor olarak Rutgers Üniversitesi'nde Radyasyon Onkolojisi üzerinde çalışmalarına devam etti.

            Genç yaşında pek çok makale yayımlayan başarılı isim, "Wunderkind" unvanı aldı. Harvardlı başarılı isimler arasında yer alan Dr. Murat Saylan, radyayon onkolojisinde ihtisas yaptı.

            HEDEFİ NOBEL
            Dr. Sayan, kendisi gibi okula geç başlayan ve ortaokul ile liseyi dışarıdan bitiren kızkardeşi Yeliz'i de ABD'ye yanına aldı.

            Hukuk Fakültesi'ne giren kız kardeşinin "İyi bir çocuk hakları avukatı olmak istediğini" belirti. Kendisinin hedefini de söyledi: Nobel ödüllü gururumuz Aziz Sancar'ı örnek alıyorum. İnşallah ben de Nobel alırım...

                KARDEŞİNİN HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
                Yeliz Sayan, ortaokul ve liseyi Türkiye'de dışarıdan bitirdi. ABD'ye ağabeyinin yanına gitti. Hukuk fakültesine girdi.
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                Haberler Yaşam Tekstil atölyesinden Harvard’a: Iğdır'da doğan Mutlay Sayan tıpkı Aziz Sancar gibi