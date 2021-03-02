Pandemi sürecinde astrolojinin yıldızı parladı: Eğitimlere talep katlandı | Astroloji eğitimi nasıl alınır?

3-4 AYDA OLMAZ

Astroloji Uzmanı ve Profesyonel Astroloji Derneği (PAD) Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Asude Argun, "Ülkemizde astroloji eğitimi henüz bir çatı altında toplanamadığından eğitim konusu karmaşık bir durumda. 3-4 ay eğitim alan kişiler bile eğitim verip danışmanlık yapmaya çalışıyor. Ciddi bir astroloji eğitimi en az 3 yıl ve üstü bir süreç" dedi.