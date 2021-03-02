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    Pandemi sürecinde astrolojinin yıldızı parladı: Eğitimlere talep katlandı | Astroloji eğitimi nasıl alınır?

    Pandemi sürecinde astrolojinin yıldızı parladı. Artan ilgiyle birlikte astroloji gözde meslekler arasına girdi. Astrolojiye merak saranlar yeni bir iş kolu oluşturdu. Bunu meslek edinmek isteyenler eğitimlere de katılmaya başladı. Peki astroloji eğitimi nasıl alınır? Astroloji eğitim ücretileri ne kadar? İşte detaylar...

    İşte yıldız

    Pandemi süreciyle birlikte ünlü astrologların yapmış olduğu bazı öngörüler astrolojiye olan ilgiyi artırdı.

    Para dergisinin haberine göre; bu ilgiye paralel olarak astroloji eğitim programlarına yönelim de arttı. İşin tanınmış isimleri, eğitimin önemine dikkat çekti.

    3-4 AYDA OLMAZ
    Astroloji Uzmanı ve Profesyonel Astroloji Derneği (PAD) Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Asude Argun, "Ülkemizde astroloji eğitimi henüz bir çatı altında toplanamadığından eğitim konusu karmaşık bir durumda. 3-4 ay eğitim alan kişiler bile eğitim verip danışmanlık yapmaya çalışıyor. Ciddi bir astroloji eğitimi en az 3 yıl ve üstü bir süreç" dedi.

        2011'de kurduğu Jüpiter Danışma Astroloii ve Kişisel Gelişim Merkezi'nde online klasik batı astroloji dersleri verdiğini aktaran Argun, "Katılımcı sayısını 20'de sınırlı tutuyorum. Eğitim ücretimiz 3 bin 70 lira. Eğitimler 4'er aylık 5 kurdan oluşuyor" diye konuştu.

        EN AZ 18 AY LAZIM
        Astroloji Gurusu adlı oluşumun kurucusu Duygu Demir de eğitime talebin arttığını kaydederek, astroloji için psikoloji bilgisinin de önemli olduğuna dikkat çekti.

        Astroloji Gurusu Okulu'nda klasik batı astrolojisi temel ve ileri seviye sınıfları ile karmik astroloji sınıflarının her sene açıldığını anlatan Demir, "Eğitim ücretleri aylık 500 liradan aşlıyor. Astrolog olmak için 18 ay süren temel ve ileri seviye eğitimi tamamlamak gerekiyor. İyi bir astrolog olmak istiyorsanız eğitim ömür boyu sürer" ifadesini kullandı.

            İYİ ARAŞTIRMALI


            AstroKarmik Astroloji ve Regresyon Danışmanlık Merkezi Kurucusu Samiye Özbaş Soysal ise bu alana ilgi duyanlara "Eğitimleri öncesinde araştırmak, kıyaslamak, kendi önceliklerine göre en uygun ve en doğru adresle buluşmak önemli" uyarısını yaptı.

            YEŞİM OKSAY
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            Haberler Yaşam Pandemi sürecinde astrolojinin yıldızı parladı: Eğitimlere talep katlandı | Astroloji eğitimi nasıl alınır?