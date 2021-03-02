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    Bak şu isteklere! Çocuk bakıcısı talepleri pandemide arttı

    Çocuk bakıcısı talepleri pandemide arttı. Aileler görüşmeye COVİD-19 testi yaptırılıp gelinmesini isterken, kimi ilanlarda 'Yazın izin kullanılamaz' denildi, kilo uyarısı bile yer aldı...

    Bak şu isteklere

    Coronavirüs salgınıyla birlikte ofisler eve taşındı. Bir yandan iş bir yandan da çocuklarıyla ilgilenmek zorunda kalan aileler ise internetten bakıcı aramaya başladı. Aileler, görüşmeye gelecek adaylardan COVİD-19 testi bile istedi. Şartları ise ilginçti.

    Bazı aileler, daha önce çalışılan ailelerden referans talep etti. "Yazı 4 ay 'da geçiriyoruz. Bu sürede izin kullanılamaz. 'a dönüşte izinler toplu olarak kullanılır" diyen de, bakıcının kilolu olmamasını isteyen de çıktı. Bakıcı ilanlarında geçen ücretler ise 2 bin ile 7 bin lira arasında değişti.

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    Haberler Yaşam Bak şu isteklere! Çocuk bakıcısı talepleri pandemide arttı