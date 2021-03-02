Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Alara yaşamalı: Minik Alara, 2019'da Tip-1 hastalığıyla dünyaya geldi ailesi yardım bekliyor

    'da yaşayan -'ın kızları Alara, 2019'da Tip-1 hastalığıyla dünyaya geldi. Küçük bebeğe tarafından karşılanan Spinraza ilacı verildi. Aile ise hastalığın neden olduğu gen bozukluğunu tedavi eden Zolgensma Gen Terapisi yaptırmak istedi. 2 yaş ve altı için yapılan bu tedavinin masrafı 20 milyon TL'ydi. Anne Şahbaz, "Çocuğumuzu kaybetmek istemiyoruz. Yardım edin" dedi.

    Alara yasamalı

    Şanlıurfa'da yaşayan -'ın kızları Alara, 2019'da Tip-1 hastalığıyla dünyaya geldi. Küçük bebeğe tarafından karşılanan Spinraza ilacı verildi. Aile ise hastalığın neden olduğu gen bozukluğunu tedavi eden Zolgensma Gen Terapisi yaptırmak istedi. 2 yaş ve altı için yapılan bu tedavinin masrafı 20 milyon TL'ydi. Anne Şahbaz, "Çocuğumuzu kaybetmek istemiyoruz. Yardım edin" dedi.

    YÜRÜYEMİYOR, OTURAMIYOR
    SMA, vücudun kas yapısını olumsuz etkiliyor. Hastalar kafasını bile tutamıyor. Oturamıyor, yürüyemiyor. Hastalık ilerledikçe çocuklar ilk olarak solunum kaslarını kaybediyor ve nefes alamıyor.

    SMA NEDİR?
    Vücutta SMN proteinini üreten SMN1 geninin mutasyona uğrayarak protein üretememesi sonucu oluşan kas hastalığıdır. Vücut yeteri kadar protein üretemediği için motor nöron sinir hücreleri beslenemez. Bunun sonucunda kaslar zamanla zayıflar. Hastalığın 1-2-3-4 olmak üzere 4 çeşidi bulunuyor.

    DESTEK İÇİN
    ALICI: Ersel Şahbaz
    BANKA:
    IBAN: TR8400 2060 0349 0426 7359 0001

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Alara yaşamalı: Minik Alara, 2019'da SMA Tip-1 hastalığıyla dünyaya geldi ailesi yardım bekliyor