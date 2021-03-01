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    • 01.03.2021 23:54
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    'da korkunç bir yaşandı! sı genç annesinin boğazını keserek katletti

    'nın ilçesinde sı olduğu ileri sürülen genç adam ., annesi .'nın boğazını keserek öldürdü. İşte korkunç olayın ayrıntıları...

    AJANSLAR
    Şizofren genç annesini katletti!

    Korkunç cinayet, Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Kumköy Caddesi'nde bir manav dükkanında yaşandı.

    Market işleten Bahadır A. (26), annesi Sultan A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Annesiyle yaşadığı boğuşma sırasında yaralandığı belirlenen Bahadır A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bahadır A.'nın şizofreni hastası olduğu öne sürüldü.

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    ANNE ÖLDÜ

    geldi. Ailesi ile yaşayan ve şizofreni hastası olduğu belirtilen Bahadır A., ailesinin işlettiği markette annesi Sultan A. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bahadır A., bıçakla Sultan A.'nın boğazını kesti. Çığlık atarak yardım isteyen Sultan A. kanlar içinde yere yığıldı. Çığlık seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Sultan A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alıp olay yerine gelen Sultan A.'nın yakınları tarafından darbedilen Bahadır A., jandarma ekiplerince gözaltına alınarak, tedavisi için özel hastaneye götürüldü. Burada yapılan müdahalede vücudunda ciddi darp izleri ve kırıklar bulunduğu belirlenen Bahadır A. daha sonra Antalya'ya sevk edildi. Sultan A.'nın cenazesi ise yapılan inceleme sonrası Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

    BABA KAÇMASINI ENGELLEDİ

        Eşini kanlar içinde yerde, oğlunu ise elinde bıçakla bulan baba, oğlunun kaçmasına izin vermedi. Kaçmaya çalışan B.A., babası ile boğuşurken yere düşüp yüzünü çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sultan Aktürk'ün hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan katil zanlısı B.A. hastaneye kaldırıldı. 2 kız, 2 erkek olmak üzere 4 çocuk annesi olan Sultan Aktürk'ün cenazesi ise, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        "BENİ TAKİP EDİYORLAR, BENİ ALACAKLAR"

        B.A.'nın 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde herhangi bir rahatsızlığının olmadığı, o geceden sonra "Beni takip ediyorlar, beni alacaklar" gibi söylemlerde bulunmaya başladığı, bir süre tedavi gördüğü öğrenildi. 2 aydır tedaviyi ve ilaç kullanmayı bırakan B.A.'yı ailesinin evlendirmek için hazırlık yaptığı da öğrenildi.

        Cenaze, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        EŞİ VE ÇOCUĞUNDAN AYRI YAŞIYORMUŞ

            Antalya'nın Manavgat ilçesinde tartıştığı annesi Sultan A.'yı boğazını keserek öldüren Bahadır A.'nın yurt dışında yaşayan eşi ve bir çocuğu olduğu öğrenildi. Komşuları Bahadır A.'nın eşinden ayrı yaşadığı ve çocuğunu da göremediği için rahatsızlandığını belirtti. Bahadır A.'nın annesini çok sevdiğini söyleyerek, yaşanan olaya bir anlam veremediklerini anlatan komşuları, Bahadır A.'nın halen şizofreni tedavisine devam ettiğini de söyledi.
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            Haberler Yaşam Antalya'da korkunç bir cinayet yaşandı! Şizofreni hastası genç annesinin boğazını keserek katletti