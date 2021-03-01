geldi. Ailesi ile yaşayan ve şizofreni hastası olduğu belirtilen Bahadır A., ailesinin işlettiği markette annesi Sultan A. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bahadır A., bıçakla Sultan A.'nın boğazını kesti. Çığlık atarak yardım isteyen Sultan A. kanlar içinde yere yığıldı. Çığlık seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Sultan A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alıp olay yerine gelen Sultan A.'nın yakınları tarafından darbedilen Bahadır A., jandarma ekiplerince gözaltına alınarak, tedavisi için özel hastaneye götürüldü. Burada yapılan müdahalede vücudunda ciddi darp izleri ve kırıklar bulunduğu belirlenen Bahadır A. daha sonra Antalya'ya sevk edildi. Sultan A.'nın cenazesi ise yapılan inceleme sonrası Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

BABA KAÇMASINI ENGELLEDİ