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    • 02.03.2021 06:36
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    SON DAKİKA: Kadıköy'deki Alex De Souza heykeline otomobil çarptı

    Son dakika haberi! Fenerbahçe Spor Kulübü'nün efsane futbolcusu Alex De Souza için yaptırılan heykele otomobil çarptı. Edinilen bilgiye göre otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

    DHA
    Alex De Souza heykeline otomobil çarptı

    Fenerbahçe Spor Kulübü'nün efsane futbolcusu Alex De Souza için yaptırılan heykele otomobil çarptı.


    Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı güzergahı üzerine Yoğurtçu Parkı karşısındaki alana yapılan Alex De Souza heykeli, otomobil çarpması sebebiyle alt kısmından hasar aldı. Yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Kuşdili Caddesi üzerinde bulunan Alex De Souza Heykeli'nin alt bölümüne çarptı.



    ALT KISMINDA HASAR OLUŞTU
    Heykelin önünde bulunan demir parmaklıklar ve elektrik direği yıkılırken heykelin alt kısmında hasar oluştu. Edinilen bilgiye göre otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

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    Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kadıköy'deki Alex De Souza heykeline otomobil çarptı