Ev Kokusu kitabıyla tanınan Özlen Çopuroğlu'ndan erken Kadınlar Günü kutlaması

Türkiye'nin önde gelen reklam ajanslarından Meta Communication'ın kurucu ortağı Özlen Çopuroğlu, kadın girişimcilere yönelik projeleriyle dikkat çekiyor. Meta Communication çatısı altında kurduğu Ladies First Academy'de iş dünyasına adım atmak isteyen kadınlara eğitimler veren Çopuroğlu, sosyal medyada da sık sık kadın gücünü vurgulayan paylaşımlar yapıyor.





OMUZ OMUZA DURALIM

Geniş bir takipçi kitlesi bulunan Özlen Çopuroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken dikkat çekici bir paylaşım yaptı. "Her başarılı erkeğin arkasında güçlü bir kadın vardır söylemini 21'inci yüzyılda 'Yeni bir şeyler söyleme zamanı' diyerek değiştirsek fena olmaz" diyen Çopuroğlu, paylaşımında erkek ve kadınların birbirlerine destek olması gerektiğinin altını çizdi: "Her erkek ve kadının mutlak başarısında yan yana, omuz omuza, el ele, kol kola durmanın koşulsuz desteği, sevgisi ve saygısı vardır. Birbirine kol, kanat olan tüm erkeklere ve kadınlara selam olsun. İyi ki varız."





ÜRETKEN KADINLAR CESARET VEREN ERKEKLER

"8 Mart Kadınlar Günü'nü ilk kutlayan ben olayım istedim" diyen Özlen Çopuroğlu, erkeklere şöyle seslendi: "Bu dünya, olduğu yere iyilik, güzellik, üretkenlik katan kadınlar ve bu kadınlara sonsuz destek olan, dayanışma ve cesaret veren centilmen erkeklerle güzel. Kimsenin arkamızda olmasına ihtiyacımız yok, yanımızda olun yeter."