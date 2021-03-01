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    • 01.03.2021 08:55
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    • 01.03.2021 08:55
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    Kısıtlamaya rağmen müzikholde akılalmaz görüntü! Eğlenceye polis ı

    Son dakika haberi... İstanbul 'de tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen bir mekanda eğlence yapanlara polis yaptı. Eğlence mekanında bulunan 14 kişiye toplam 48 bin lira para cezası kesildi.

    Müzikholde akılalmaz görüntü! Polisten kaçamadılar

    görevlileri, 'nde tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde kapalı olması gereken bir iş yerinin açık olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, açık olan iş yerinin müzikhol olduğunu tespit etti.
    Eğlence mekanını denetleyen ekipler, mekanda bulunan 14 kişiye virüs tedbirlerine uymamaktan gereğince 3 bin 469 lira olmak üzere toplamda 48 bin 566 lira para cezası kesti. Yapılan işlemler sonrası eğlence mekanının faaliyetlerine son verilirken, iş yeri sahibi Ü.Y. isimli kişiye tedbirler kapsamında iş yerinin açık olması nedeniyle yasal işlem yapıldı.

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    Haberler Yaşam Kısıtlamaya rağmen müzikholde akılalmaz görüntü! Eğlenceye polis baskını