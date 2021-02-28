1 Mart yarın okulların açılması ertelendi mi? Okullarda yüz yüze eğitim yine ertelendi mi? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 81 ilde yüz yüze eğitime geçiş ve okulların açılış tarihi valiliklerden son dakika açıklamalar gelmeye başladı, okula başlamak için heyecanlı geri sayımı sürdüren öğrenciler online eğitime mi devam edecek? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi mi? Koronavirüs nedeniyle yüzyüze eğitime geçiş ertelendi mi? İşte son gelişmeler…
1 MART OKULLAR AÇILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, resmî ve özel tüm ana sınıflarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibariyla yüz yüze eğitime başlanılacağı; ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceği kamuoyuna açıklanmıştı.
Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası"nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek olması nedeniyle 1 Mart 2021 Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmî ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart 2021 Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır.
1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca "yerinde karar" uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir. "
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.