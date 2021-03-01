Yeni bir dolandırıcılık yöntemi daha ortaya çıktı. Buna göre; kendilerini üniversite öğrencisi olarak tanıtan kişiler, internet üzerinden verilen İngilizce eğitim seti için form doldurtuyor. "7 gün ücretsiz. 14 gün içinde iptal hakkı var" deniliyor. 15'inci gün de "Sözlü iptali kanıtlayamazsınız. Borcunuzu ödeyin" araması yapılıyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Mağdur çok. Firmaya yazılı olarak bildirim yapın, iptal edilmezse hakem heyetine gidin" dedi.
CEBİNE ATMADI
Diyarbakır Sur'da yaşayan 22 yaşındaki Mücahit Eren, herkese örnek olacak bir davranışa imza attı. Bir bankanın ATM'sinde iptal edilmiş işlem gördü. İşlemini yapmak için giriş tuşuna bastı. Bu sırada para bölmesinden 2 bin TL çıktı. Parayı alıp sayan Eren, 2 bin lirayı işlemini yaptıktan sonra yanına aldı. Ertesi gün bankanın yolunu tutan Eren, parayı tutanakla banka görevlilerine teslim etti. Pandemi nedeniyle işsiz olan gencin bu davranışı yürekleri ısıttı.
VİCDANSIZLAR
Antalya'da yüzde 90 engelli Mümin Kara, park yüzünden Nurettin Yaşar ile oğlu tarafından darp edildi. 9 gün boyunca yoğun bakımda yaşam savaşı verdi. Ancak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın durumunun kötüye gitmesi üzerine Nurettin Yaşar 'kasten yaralama' suçundan tutuklanmıştı. Oğlu A.Y. adli kontrolle serbest bırakılmıştı.