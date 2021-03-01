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    Dolandırıcılar şimdi de eğitim seti için form doldurtarak vatandaşı mağdur ediyor (Yaşam haberleri)

    Yeni bir dolandırıcılık yöntemi daha ortaya çıktı. Buna göre; kendilerini üniversite öğrencisi olarak tanıtan kişiler, internet üzerinden verilen eğitim seti için form doldurtuyor. "7 gün ücretsiz. 14 gün içinde iptal hakkı var" deniliyor. 15'inci gün de "Sözlü iptali kanıtlayamazsınız. Borcunuzu ödeyin" araması yapılıyor. Onursal Başkanı , "Mağdur çok. Firmaya yazılı olarak bildirim yapın, iptal edilmezse hakem heyetine gidin" dedi.

    Vurgun dersi!

    Yeni bir dolandırıcılık yöntemi daha ortaya çıktı. Buna göre; kendilerini üniversite öğrencisi olarak tanıtan kişiler, internet üzerinden verilen İngilizce eğitim seti için form doldurtuyor. "7 gün ücretsiz. 14 gün içinde iptal hakkı var" deniliyor. 15'inci gün de "Sözlü iptali kanıtlayamazsınız. Borcunuzu ödeyin" araması yapılıyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Mağdur çok. Firmaya yazılı olarak bildirim yapın, iptal edilmezse hakem heyetine gidin" dedi.

    CEBİNE ATMADI
    Diyarbakır Sur'da yaşayan 22 yaşındaki Mücahit Eren, herkese örnek olacak bir davranışa imza attı. Bir bankanın ATM'sinde iptal edilmiş işlem gördü. İşlemini yapmak için giriş tuşuna bastı. Bu sırada para bölmesinden 2 bin TL çıktı. Parayı alıp sayan Eren, 2 bin lirayı işlemini yaptıktan sonra yanına aldı. Ertesi gün bankanın yolunu tutan Eren, parayı tutanakla banka görevlilerine teslim etti. Pandemi nedeniyle işsiz olan gencin bu davranışı yürekleri ısıttı.

    VİCDANSIZLAR
    Antalya'da     yüzde 90 engelli Mümin Kara, park yüzünden Nurettin Yaşar ile oğlu tarafından darp edildi. 9 gün boyunca yoğun bakımda yaşam savaşı verdi. Ancak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın durumunun kötüye gitmesi üzerine Nurettin Yaşar 'kasten yaralama' suçundan tutuklanmıştı. Oğlu A.Y. adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

        SİLİVRİ'DE EVLAT DEHŞETİ
        İstanbul         Silivri'de Murat Berk (33) henüz belirlenemeyen nedenle öz annesi Gülsüm Berk ile tartıştı. Silahına sarıldı. Hem annesine hem de evde bulunan üvey annesi Güler Kaya'ya kurşun yağdırdı. Sonra silahı başına dayayıp tetiğe bastı.

        ACILI ÇİĞ KÖFTE
        AFYON'da G.Ş adlı vatandaş, çiğ köfteciye gitti. Y.K.'den acısız dürüm çiğ köfte istedi. Bir iki lokma aldıktan sonra çiğ köftenin acılı olduğunu iddia etti. Elindeki dürümü fırlatıp, saldırdı. Bir süre sonra sakinleşen G.Ş. yediği dürümün parasını vererek, hiçbir şey olmamış gibi işletmeden ayrıldı.

        AVUKATA BAK
        İzmir Barosu avukatlarından Dündar A., Seferihisar'da sahte vekaletname düzenledi. İstanbul Beykoz'daki bir noterde İ.A. adlı vatandaşa ait dairenin satışını yapmak isterken yakayı ele verdi. Avukat İ.A., evrakın sahte olduğunu bilmediğini iddia etti. Ancak hakkında, dolandırıcılık' suçlamasıyla iddianame düzenlendi. Dilek YAMAN DEMİR

            YARASA GİRERDİ!
            ABD basını dünyanın en iyi çorbalarını belirledi. Seçilen 20 en iyi çorba arasına Türkiye'den de bir lezzet girdi. Yayla çorbası, çorba liginde kendine yer edindi. Her kültürün çok eskiye dayanan bir çeşit çorbası olduğu belirtildi. Çorbaların hazırlanışı ve sunulması bakımından farklılık gösterdiği ifade edildi. Ünlü gurme Vedat Milor'dan ise ankete çok farklı bir yorum geldi. Milor, Çinliler'in akıl dışı lezzetine gönderme yapıp "İçimden bir ses yarasa çorbasının listeye giremediğini söylüyor" dedi. Sosyal medyayı şenlendindi:
            Hele aradan bir 5 yıl geçsin, o da girer listeye. Unutur gideriz.
            Yarasa girerdi ama işte yaramıyor.
            Önünü kestiler yarasa çorbasının fazla lokal kaldı!
            Yarasa değil Corona çorbası!

            15.6 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen             çıkmayınca 15 milyon 693 bin lira devretti. 5 bilenler 21 bin 140'ar lira, 4 bilenler 646'şar lira, 3 bilenler 31'er lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

            4.2 MİLYON DEVRETTİ
            5+1 bilen çıkmayınca 4 milyon 217 bin lira devretti. 5 bilenler 6 bin 361'er lira, 4+1 bilenler 431'er lira, 4 bilenler 35'er lira, 3+1 bilenler 23'er lira, 3 bilenler 6'şar lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 bilenler, 4'er lira, 0+1 bilenler ise 5'er lira alacak.
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            Haberler Yaşam Dolandırıcılar şimdi de İngilizce eğitim seti için form doldurtarak vatandaşı mağdur ediyor (Yaşam haberleri)