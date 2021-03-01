YARASA GİRERDİ!

ABD basını dünyanın en iyi çorbalarını belirledi. Seçilen 20 en iyi çorba arasına Türkiye'den de bir lezzet girdi. Yayla çorbası, çorba liginde kendine yer edindi. Her kültürün çok eskiye dayanan bir çeşit çorbası olduğu belirtildi. Çorbaların hazırlanışı ve sunulması bakımından farklılık gösterdiği ifade edildi. Ünlü gurme Vedat Milor'dan ise ankete çok farklı bir yorum geldi. Milor, Çinliler'in akıl dışı lezzetine gönderme yapıp "İçimden bir ses yarasa çorbasının listeye giremediğini söylüyor" dedi. Sosyal medyayı şenlendindi:

Hele aradan bir 5 yıl geçsin, o da girer listeye. Unutur gideriz.

Yarasa girerdi ama işte yaramıyor.

Önünü kestiler yarasa çorbasının fazla lokal kaldı!

Yarasa değil Corona çorbası!