Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 01.03.2021 00:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.03.2021 00:19
    ABONE OL

    Sağlık Bakanı , Twitter hesabından paylaştı: Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde

    Sağlık Bakanı , sağlık çalışanlarının koronavirüs ile (Kovid-19) mücadelede fedakarca çalışmasına ilişkin yaptığı paylaşımında "Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde" açıklamasında bulundu.


    Bakan , Twitter hesabından 'da çalışan Personellerininin videosunu paylaştı.

    Paylaştığı videoda sağlık çalışanlarının fedakarlığına dikkat çeken Bakan Koca, "ne hiç ihtiyaç olmamasını temenni ederim. Varlığını bilmek ise büyük bir güvence. Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde" notunu kaydetti.

    İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın o paylaşımı;

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı: Sağlıkçılar milletimizin hizmetinde