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    Bu bir 'Umut' haberidir! sevgilisinin desteği il kanseri iki kez yendi

    Üniversiteli Cemre, kanser olduğunu öğrendi. Umudunu yitirmedi. Kendisi gibi öğrenci olan sevgilisi Umut’un müthiş desteğiyle kötü hastalığı iki kez yendi.

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    Bu bir 'Umut' haberidir
    Genetik okuyan (26) kansere yakalandı. Sevgilisinin desteğiyle hayata sarıldı.

    Sinsi hastalığı yenmeyi başardı. Okulunu da onur derecesiyle bitirerek diplomasını aldı.

    Fakat tümör metastaz yaptı. Genç kız yine bıçak altına yattı. İkinci kez kansere tokadı bastı.




    , sevgilisine moral olsun diye saçını kazıttı. Başarılarını ise "Sevginin gücünü gösterdik" diye açıkladı.

    Kanser üzerine araştırmalar yapan Cemre, "Hastalığı iki sefer yendim. Şimdi diğer insanlara faydalı olmak için çalışacağım" diyor.


    ALİ ALTUNTAŞ
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    Haberler Yaşam Bu bir 'Umut' haberidir! Cemre Uçaryılmaz sevgilisinin desteği il kanseri iki kez yendi