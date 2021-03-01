Genetik okuyan Cemre Uçaryılmaz (26) kansere yakalandı. Sevgilisinin desteğiyle hayata sarıldı.
Sinsi hastalığı yenmeyi başardı. Okulunu da onur derecesiyle bitirerek diplomasını aldı.
Fakat tümör metastaz yaptı. Genç kız yine bıçak altına yattı. İkinci kez kansere tokadı bastı.
Umut Metin, sevgilisine moral olsun diye saçını kazıttı. Başarılarını ise "Sevginin gücünü gösterdik" diye açıkladı.
Kanser üzerine araştırmalar yapan Cemre, "Hastalığı iki sefer yendim. Şimdi diğer insanlara faydalı olmak için çalışacağım" diyor.
ALİ ALTUNTAŞ
Sinsi hastalığı yenmeyi başardı. Okulunu da onur derecesiyle bitirerek diplomasını aldı.
Fakat tümör metastaz yaptı. Genç kız yine bıçak altına yattı. İkinci kez kansere tokadı bastı.
Umut Metin, sevgilisine moral olsun diye saçını kazıttı. Başarılarını ise "Sevginin gücünü gösterdik" diye açıkladı.
Kanser üzerine araştırmalar yapan Cemre, "Hastalığı iki sefer yendim. Şimdi diğer insanlara faydalı olmak için çalışacağım" diyor.
ALİ ALTUNTAŞ