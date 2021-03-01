Antalya 10 Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan Ş.E, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar M.D, E.S, F.B, A.B ve avukat H.E. duruşma salonunda hazır bulundu.

BERAAT TALEP ETTİLER

Söz verilen sanıklar, suçlamayı kabul etmeyerek, beraatlerine karar verilmesini talep etti.

6 SANIĞA HAPİS

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Ş.E'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet diğer sanıklara ise 6 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezaları verdi.

