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    • 01.03.2021 18:01
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    'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması: 6 sanığa hapis cezası

    'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında yargılanan, aralarında avukatında bulunduğu 6 sanık hakkında 6 yıl 3 aydan, 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası verildi.

    AA
    Antalya'da PKK/KCK soruşturması: 6 sanığa hapis

    10 Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunan Ş.E, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar M.D, E.S, F.B, A.B ve avukat H.E. duruşma salonunda hazır bulundu.

    BERAAT TALEP ETTİLER
    Söz verilen sanıklar, suçlamayı kabul etmeyerek, beraatlerine karar verilmesini talep etti.

    6 SANIĞA HAPİS
    Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Ş.E'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet diğer sanıklara ise 6 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezaları verdi.

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