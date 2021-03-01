Sabah saatlerinde kent merkezindeki bir banka şubesine gelen silahlı L.Y., soygun girişiminde bulundu.
ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ
Bankadaki görevliler, alarm butonuna basarak yardım isteyince bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Sabah saatlerinde kent merkezindeki bir banka şubesine gelen silahlı L.Y., soygun girişiminde bulundu.
ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ
Bankadaki görevliler, alarm butonuna basarak yardım isteyince bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Bankaya polisin geldiğini gören L.Y., silahını yere atarak, teslim oldu.
Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen L.Y.'nin sorgusu sürüyor.
"ÇIĞLIK SESLERİ GELDİ"
Soygun girişimi sırasında ATM'den para çeken Recep Çiçek,
"Şüphelinin bankaya girmesinin ardından çığlık sesleri geldi.
Kısa süre sonra polis olay yerine geldi. Şüpheli gözaltına alındı" dedi.