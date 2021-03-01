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    • 01.03.2021 11:32
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    'da ya silahlı soygun girişimi! Polise teslim oldu

    Son dakika haberi: 'da sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Bir nın şubesinde silahla soygun girişiminde bulunan 36 yaşındaki L.Y. olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

    DHA
    Diyarbakır'da hareketli anlar! Çok sayıda polis sevk edildi

    Sabah saatlerinde kent merkezindeki bir banka şubesine gelen silahlı L.Y., soygun girişiminde bulundu.

    ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

    Bankadaki görevliler, alarm butonuna basarak yardım isteyince bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Bankaya polisin geldiğini gören L.Y., silahını yere atarak, teslim oldu.

        Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen L.Y.'nin sorgusu sürüyor.

        "ÇIĞLIK SESLERİ GELDİ"

            Soygun girişimi sırasında ATM'den para çeken Recep Çiçek,

            "Şüphelinin bankaya girmesinin ardından çığlık sesleri geldi.

            Kısa süre sonra polis olay yerine geldi. Şüpheli gözaltına alındı" dedi.
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