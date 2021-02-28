Sahibinden ikinci el otomobil aldı! Hayatının şokunu yaşadı! Motoru bile değişmiş...

"BÜYÜK BİR HEVESLE ALDIM"

Kızılkaya, "Araç beyaz bir duman çıkarıyordu. İlk başta satıcı bunun bana normal olduğunu söyledi. Fakat sürekli beyaz duman çıkarıyordu. Ekspertize gelince motor kapağındaki contanın yandığını ve motorun değiştiğini öğrendik. Ve motoru da bize satmadan bir gün önce değiştirmiş. Aracın kapıları değişmiş. Araba bayağı bir hasar almış. Sağında solunda eklemeler ve düzeltmeler var. Satıcıya durumu izah ettik. Kendisi aracı sattığını ve geri alamayacağını, aracın bu sorunlarının olduğunu kendisinin de bilmediğini söyledi. Ben ilk defa bir araç alıyorum. Büyük bir hevesle aldım. Çocuklarıma bir yatırım olsun diye aldım" dedi.