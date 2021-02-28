Dizi5plus sitesi kapandı mı? Dizi5plus nedir, yerine hangi site gelecek? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanır oldu. Koronavirüs nedeniyle çoğu zamanını evde geçirenler özellikle film ve diiz izleyerek vakitlerini dolduruyor. Bu noktada üyelik için para ödemek istemeyenler yasal olmayan sitelerek başvuruyor. Giriş yapamayanlar ise Dizi5plus sitesinin kapanıp kapanmadığını araştırır oldu. İşte bilgiler...
DİZİ5PLUS SİTESİ KAPATILDI MI?
Dizi4plus ve dizi5plus gibi sitelerden normalde ücretli olan platformların içeriklerini izlemenin yasal olmaması sebebi ile bu siteler kapatılıyor. Yasal olmayan bu tarz siteler farklı siteler açsalar da fark edildikleri takdirde siteler de kapatılıyor. Kişiler tarafından yoğunluk oluşturulduğu zaman da bu sitelere giriş zor olabiliyor.
EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?
Acun'un "Çok iddialı bir platformla geliyoruz" diyerek detaylarını duyurduğu Exxen platformu 1 Ocak'ta açıldı. Üyelik ücreti, diziler ve üyelik seçenekleri de belli oldu.