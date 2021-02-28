DİZİ5PLUS SİTESİ KAPATILDI MI?

Dizi4plus ve dizi5plus gibi sitelerden normalde ücretli olan platformların içeriklerini izlemenin yasal olmaması sebebi ile bu siteler kapatılıyor. Yasal olmayan bu tarz siteler farklı siteler açsalar da fark edildikleri takdirde siteler de kapatılıyor. Kişiler tarafından yoğunluk oluşturulduğu zaman da bu sitelere giriş zor olabiliyor.