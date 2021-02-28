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    • Yaşam
    • 28.02.2021 12:11
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    • 28.02.2021 12:11
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    Dizi ve film izlemeyi sevenler gündemde sıklıkla ? , ? Sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Netflix, Blu TV, Exxen gibi paralık üyelik gerektiren online platformlardaki içerikleri yasal olmayan yollarla izlenmesini sağlayan sitesine ulaşamayanlar merakla neler olduğunu sorguluyor. Peki artık bu site girilemeyecek mi? işte detaylar…

    takvim.com.tr
    Dizi5plus sitesi kapandı mı?

    Dizi5plus sitesi kapandı mı? Dizi5plus nedir, yerine hangi site gelecek? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanır oldu. Koronavirüs nedeniyle çoğu zamanını evde geçirenler özellikle film ve diiz izleyerek vakitlerini dolduruyor. Bu noktada üyelik için para ödemek istemeyenler yasal olmayan sitelerek başvuruyor. Giriş yapamayanlar ise Dizi5plus sitesinin kapanıp kapanmadığını araştırır oldu. İşte bilgiler...

    DİZİ5PLUS SİTESİ KAPATILDI MI?

    Dizi4plus ve dizi5plus gibi sitelerden normalde ücretli olan platformların içeriklerini izlemenin yasal olmaması sebebi ile bu siteler kapatılıyor. Yasal olmayan bu tarz siteler farklı siteler açsalar da fark edildikleri takdirde siteler de kapatılıyor. Kişiler tarafından yoğunluk oluşturulduğu zaman da bu sitelere giriş zor olabiliyor.

    EXXEN'E NASIL ÜYE OLUNUR?

    Acun'un "Çok iddialı bir platformla geliyoruz" diyerek detaylarını duyurduğu Exxen platformu 1 Ocak'ta açıldı. Üyelik ücreti, diziler ve üyelik seçenekleri de belli oldu.

        EXXEN ABONELİK ÜCRETİ NE KADAR?

        Exxen'de iki farklı üyelik seçeneği bulunuyor. Reklamlı olarak içerikleri izlemek için üyelik ücreti aylık 9.90 iken, reklamsız olarak içeriklere erişebileceğiniz üyelik seçeneği 19.90 TL.

        Exxen TV'ye üye olmak için yapmanız gereken https://www.exxen.com/tr adresine tıklamanız gerekmektedir.

        Açılan sayfada Ad Soyad, E Posta bilgilerini yazarak ücretsiz deneme sürümüne ulaşabilirsiniz. Ücretsiz Deneme Sürümü, EXXEN'e yeni üyelikler için geçerlidir.

        Ayrıca Google Play ve App Store mağazalarından Exxen'i indirip aboneliğinizi başlatabilirsiniz.
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        Haberler Yaşam Dizi5plus sitesi kapandı mı? Dizi5plus nedir, yerine hangi site gelecek?