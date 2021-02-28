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    basını dünyanın en iyi 20 çorbasını belirledi: 'den de yayla çorbası girdi

    basını, dünyanın en iyi 20 çorbasını belirledi. Çorbaların arasına ’den de yayla çorbası girdi. Yoğurtla yapılan çorba dünya lezzet liginde üst sıraya çıktı.

    Yayla dünya liginde

    Çorba tercihi birçok yemek kültüründe bulunuyor. Ancak ülkeler kendi damak tatlarına uygun çorbalar üretiyorlar. Fakat bütün dünyada beğenilen çorbalar da var. basını tüm dünyada beğeni ile içilen 20 çorbayı belirledi. Bunların arasında 'den de yoğurtla yapılan yayla çorbası girdi.

    TARHANA DAHA ÖNDE
    ABD basının yayla çorbasını seçmesine rağmen yemek eleştirmeni Vedat Milor "Türk mutfağının geleceği tarhanada" dedi. Milor, kendisini bu fikre ulaştıran tarhana çorbasının nasıl yapıldığınınanlatırken, "Hamurun tam 10 gün boyunca mayalanması gerekiyor. Her mayalama işleminin ardından yoğrulması ve böylece bakterilerin beslenerek çıkardığı gazın atılması şart" dedi.

    İşte dünyanın beğenerek içtiği 20 çorba ve ülkeleri:
    1- Yayla çorbası - Türkiye
    2- Banga -
    3- Beef pho -


    4- Borscht - Ukrayna
    5- Bouillabaisse - Fransa
    6- Caldo verde - Portekiz
    7- Chorba frik - Cezayir-Libya ve Tunus
    8- Chupe de camarones -
    9- Gazpacho - İspanya


    10- Groundnut -
    11- Gumbo - ABD
    12- Harira -
    13- Kharcho - Gürcistan
    14- Lanzhou -
    15- Mohinga -
    16- Menudo -
    17- Moqueca de camaratildeo -
    18- Soto ayam -
    19- Tom yum goong -
    20- Tonkotsu ramen -

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