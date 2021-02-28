Çorba tercihi birçok yemek kültüründe bulunuyor. Ancak ülkeler kendi damak tatlarına uygun çorbalar üretiyorlar. Fakat bütün dünyada beğenilen çorbalar da var. ABD basını tüm dünyada beğeni ile içilen 20 çorbayı belirledi. Bunların arasında Türkiye'den de yoğurtla yapılan yayla çorbası girdi.

TARHANA DAHA ÖNDE

ABD basının yayla çorbasını seçmesine rağmen yemek eleştirmeni Vedat Milor "Türk mutfağının geleceği tarhanada" dedi. Milor, kendisini bu fikre ulaştıran tarhana çorbasının nasıl yapıldığınınanlatırken, "Hamurun tam 10 gün boyunca mayalanması gerekiyor. Her mayalama işleminin ardından yoğrulması ve böylece bakterilerin beslenerek çıkardığı gazın atılması şart" dedi.

İşte dünyanın beğenerek içtiği 20 çorba ve ülkeleri:

1- Yayla çorbası - Türkiye

2- Banga - Nijerya

3- Beef pho - Vietnam



4- Borscht - Ukrayna

5- Bouillabaisse - Fransa

6- Caldo verde - Portekiz

7- Chorba frik - Cezayir-Libya ve Tunus

8- Chupe de camarones - Peru

9- Gazpacho - İspanya



10- Groundnut - Batı Afrika

11- Gumbo - ABD

12- Harira - Fas

13- Kharcho - Gürcistan

14- Lanzhou - Çin

15- Mohinga - Burma

16- Menudo - Meksika

17- Moqueca de camaratildeo - Brezilya

18- Soto ayam - Endonezya

19- Tom yum goong - Tayland

20- Tonkotsu ramen - Japonya