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    • 28.02.2021 00:51
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    • 28.02.2021 01:12
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    'de ! ortalığı bir anda aydınlattı...

    Son dakika haberi... 'de ortalığı bir anda aydınlattı. Gök yüzünde ışık ve parlama gören vatandaşlar o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ve başta olmak üzere kameralara yansıyan düşmesi birçok ilde de görüldü.

    İHA
    Türkiye'de gök taşı! Meteor ortalığı bir anda aydınlattı...

    Türkiye'de gök taşı ortalığı bir anda aydınlattı.

    Türkiye semaları akşam saatlerinde atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor düşmesine sahne oldu.

    ORTALIK BİR ANDA AYDINLANDI
    Atmosfere giren ve ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon ve Giresun başta olmak üzere bir çok ilde kameralar tarafından görüntülendi.

    Müthiş bir ışık saçarak ortalığı gündüz gibi aydınlatan meteor atmosfere girdikten saniyeler sonra yanarak bilinmeyen bir noktaya düştü. Doğa olayının Ankara'nın doğusundaki tüm illerden hemen hemen görüldüğü bildirildi.
        Haberler Yaşam Türkiye'de gök taşı! Meteor ortalığı bir anda aydınlattı...