Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında trafik polisleri ve olay yeri ekipleri kaza yeri ile sokakta inceleme yaptı. İncelemede ise ölen kişinin Enes Dailli olduğunu belirlendi. Dailli'nin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dailli'nin olay yerine gelen yakınları ise gözyaşı döktü. Polis, kaza yapan ve cesedi taşıyan aracın sürücüsünü arıyor.



Alkollü olduğu iddia edilen Enes Dailli'nin kullandığı motosiklete üçgen kavşağında bir aracın çarptığı ve Dailli'nin cansız bedeninin sürücü tarafından sokak arasına araçla götürülerek terk edildiği sanılıyor.