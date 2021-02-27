Denizli'de Üçgen kavşağında yol ortasında kaza sonucu hasar görmüş pizza şirketine ait bir motosiklet, bir araca ait plaka ve cep telefonu bulundu.
Motosikletin bulunmasından yaklaşık 1 saat sonra olay yerine 800 metre uzaklıkta sokak arasında motosikleti kullanan Enes Dailli'nin cesedi bulundu. Dailli'nin kendisine çarpan kişi tarafından sokak arasına taşınıp, terk edildiği sanılıyor.
Denizli şehir merkezinde bulunan İzmir, Antalya ve Ankara karayollarının kesiştiği Üçgen kavşağında gece saat 00.15 sıralarında yol ortasında motosiklet gören sürücüler polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen trafik polisleri, kavşağın Ankara karayolu istikameti çıkışında kaza sonucu hasar görmüş bir pizza şirketine ait 20 V 6593 plakalı motosiklet, cep telefonu ve motosiklete çarptığı tahmin edilen araca ait 16 JN 408 plaka buldu.
Polis, motosikletin yeni bir kazaya neden olmaması için çekiciyle kaldırılmasını sağladı. Ardından bulunan plaka ile ilgili incelemelerde bulundu. Ekipler, yerde buldukları cep telefonu ile kazazedenin yakınlarına ulaştı. Motosikleti kullanan kişinin bir pizza şirketinde çalışan ve evlere paket servisi yapan Enes Dailli olduğunu tespit edildi.